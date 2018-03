Lebensspuren sind Ausdruck der Seele

Anzeige

„Wer könnte Kunstwerke besser erklären, als der Künstler selbst?“, fragte der Bürgermeister in seinem Grußwort zu Beginn. Um darauf den kolumbianischen Maler und Bildhauer Fernando Botero mit den Worten zu zitieren: „Nicht die Abbildung der Wirklichkeit ist das Ziel der Kunst, sondern die Erschaffung einer eigenen Welt.“ Auch von Gunter Schmidt hatte Henning eine passende Aussage gefunden, dessen Leitspruch nämlich: „Kunst ist eine Sprache für die Verhältnisse zwischen den Zeilen.“

Der Titel „Spuren und Konturen“ entspreche der Verschiedenheit seiner künstlerischen Ansätze, erläuterte Gunter Schmidt. „Konturen“ stehe für die Motivgruppe der Gesichter, „die ich seit Jahren male – wenn ich male“. Interessant seien für ihn dabei die Lebensspuren, die Zeichen gelebten Lebens. „Diesen Ausdruck – den Ausdruck der Seele – bringt ja nicht der Maler, sondern schon das Modell in das Bildnis ein.“

Ein bisschen stolz sei er darauf, dass er „ohne pingelige Vorzeichnung, in einer schichtweisen Malerei ‚aus dem langen Arm heraus’ die Formen erfasse und halbwegs zur Reife bringe“, gab der Künstler einen Einblick in seine Schaffensweise. Künstlerisch gesehen sei das alles nicht sehr innovativ. Deshalb gingen die Gemälde aus der Reihe „Faces“ einen Schritt weiter. Sie seien ruppiger und kämen in einer Art expressivem Realismus daher. „Es geht bei meinen gemalten Psychogrammen um innere Regungen. In Ergänzung dazu füge ich manchmal Schriftzeichen ein, die das Inhaltliche andeuten, mit denen sich die Protagonisten auseinandersetzen“, so Schmidt.

Neu in der Reihe der „Seelenlandschaften“ sei die Serie „Täter/Opfer“. Dabei handele es sich um kleinformatige Bilder, die einen, die Opfer nämlich, durch Einfügung ihrer Namen individualisiert, bei den anderen, den Tätern, das Individuelle vernachlässigt. Sie heißen „Erster von Vielen“ und ähnlich.

Bei den „Spuren“, dem ersten Teil des Ausstellungstitels, geht es dem Maler um abstraktere Strukturen und freiere Formen. „Ich bin darin nicht so gut. Zumindest nicht versiert, bin mit der Gestaltungsmittel nicht sicher“, räumte Schmidt ein. Er habe aber ab und zu das Bedürfnis, eine andere Bildsprache zu sprechen, eine weniger erdhafte, weniger konkrete.

Wie jede Abstraktion verlange sie vom Betrachter eine gewisse Offenheit für den inneren Nachhall visueller Reize, das Zulassen einer assoziativen Fantasie. Am leichtesten falle ihm malerische Abstraktion, wenn er sich von der Ölmalerei entferne und auf Papier arbeite. „Papier macht mich unbefangene, weniger schüchtern gegenüber der Methode von Versuch, Irrtum und neuer Re-Aktion.“ Wie Schmidt sagte, handelt es sich bei den unter „Spuren“ subsumierten Werken um die neuesten Arbeiten und den Hauptbestandteil der Ausstellung.

