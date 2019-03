Mehr Veranstaltungen für Senioren erhofft

Der Seniorenbeirat der Stadt Freudenberg am Main setzt sich nicht nur vielfältig für das Wohl der älteren Bürger ein, er gestaltet die Stadt auch aktiv mit.

Freudenberg. In den vier Monaten seit der Gründung des Seniorenbeirats wurden bereits viele Projekte angestoßen und so manches schonumgesetzt. Dies wurde in seiner Generalversammlung am Montag im Sitzungsaal des Rathauses deutlich. Die Mitgliederzahl stieg in der kurzen Zeit von 27 auf 36 Mitglieder, alle über 60 Jahre.

Bürgermeister Roger Henning verwies in seinem Grußwort einleitend auf die neue Bild- und Tontechnik des Sitzungssaals. Von dieser würden insbesondere Senioren profitieren, da sie den Reden nun besser folgen können. Für die Arbeit des Vorstands des Seniorenbeirats war er voll Lob und Dank. „Ich war überrascht mit welchem Elan er in seine Arbeit startete.“ Es sei beeindruckten, was in vier Monaten geschafft wurde „Die Gründung war eine richtige Entscheidung.“ Nun müsse die Arbeit des Beirats noch stärker in den Ortsteilen bekannt gemacht werden.

Dank sprach er dem Land Baden-Württemberg dafür aus, dass man Mittel für beide Sanierungsgebiete, Altstadt und Werk I, genehmigte. Vor allem bei Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt könne man sowohl für Ältere als auch Jüngere viel tun. Ein wichtiges Thema für Freudenberg sei die Barrierefreiheit. Beispielhaft verwies er auf den Außenlift für den Zugang zum Boxtaler Gemeindezentrum. Für dieses Jahr sei zudem der barrierefreie Umbau der Toilette am Maingarten geplant. Noch nicht erfüllt hat sich der Wunsch Fördermittel aus dem Programm „Fußgängercheck“ des Landes zu bekommen. Hier hat man erneut einen Antrag gestellt. Neben den großen Projekten gebe es viele Kleinigkeiten, die das Leben angenehmer machen. Hier gelte es, auch das Wissen der Senioren zu nutzen. Er war sich abschließend sicher, dass alle Freudenberger vom Engagement der Senioren profitieren werden.

Viele Aufgaben

Der stellvertretende Vorsitzende Ralf Kern gab in seinem Bericht einen Überblick über die Arbeit seit der Gründung des Beirats am 20. November 2018. So standen am Anfang viele organisatorische Aufgaben. Unter anderem wurde eine Geschäftsordnung erarbeitet und Ziele und Arbeitsschwerpunkte festgelegt, die in einem Flyer zusammengefasst wurden.

Kern hatte zusammen mit Beisitzer Wolfgang Kiesslig ein Logo für den Beirat entwickelt, das alle Wappen von Kernstadt und Ortsteilen enthält. Zudem sammelte der Vorstand erste Ideen und erstellte Pläne zu dessen Wiedervorlage. Einige Maßnahmen wurden bereits realisiert.

So wurde unter Leitung von Beisitzer Leo Rauch die Gruppe der „Freudenberger Aktivbürger“ gegründet, die sich die Pflege von Freudenberger Plätzen zum Ziel gesetzt hat. Als erste Maßnahme führte diese eine „Häckselaktion“ am Rastplatz am Radweg am Main durch. Weitere Aktionen seien geplant.

Im März traf sich der Vorstand mit Bürgermeister Henning, stellte ihm seine Vorhaben vor, sprach über deren Umsetzbarkeit und mögliche Unterstützung seitens der Stadt.

Bereits erfüllt habe die Stadt den vorgebrachten Bürgerwunsch nach einer Sitzbank am „Stahlebuckel.“

Beiratsvorsitzende Gudrun Pegoretti ging auf die geplanten Aktivitäten im laufenden Jahr ein. So will man sich am 30. März an der Aktion „Frühjahrsputz“ beteiligen. Es ist ein Seniorennachmittag im Otto-Rauch-Stift mit Kaffee und Kuchen geplant und ein Besuch der Senioren-Messe in Wertheim.

Weiterhin möchte man verstärkt auf die Standorte der Defibrillatoren (AED) im Stadtgebiet hinweisen und zusammen mit der DLRG Freudenberg eine Schulung zu deren Anwendung anbieten.

Aus Reihen der Mitglieder wurde vorgeschlagen, die Standorte der AED im Amtsblatt zu veröffentlichen. Henning erklärte, das man dies in der nächsten Ausgabe zum dritten Mal tun werde. Geprüft wird in diesem Zusammenhang der Vorschlag, an öffentlich zugänglichen Gebäuden in denen sich die Geräte befinden, Hinweise an der Außenfassade anzubringen.

Leo Rauch berichtete über geplante Einsätze der Aktivbürger. Diese bestehen zur Zeit aus zwölf Personen. Der Stadt habe man zugesagt kleinere Pflege- und Mäharbeiten am Pfarrer Bender Platz zu übernehmen.

Man wird am Frühjahrsputz 2019 teilnehmen. Außerdem ist geplant die Sitzbänke am Rastplatz und rund um den See herzurichten. Zudem will man den Weg durch das Schleusenwäldle besser begehbar machen und das Seebrünnle reinigen.

Unterstützung erhofft man sich von der Stadt beim Zugang zum „Räuberschlösschen“. Der dortige Pavillon sei zwar in gutem Zustand, aber nicht zugänglich. Die Stadt solle der Zufahrtsweg dorthin schottern, bat Rauch. Die Aktivbürger würden dann den Weg vom oberen Schild bis zum Pavillon als Fußweg anlegen. Aus Reihen der Mitglieder wurde zudem darum gebeten, die Sicht vom Pavillon auf die Stadt durch Bewuchsrückschnitt zu ermöglichen.

Zahlreiche Anregungen

Von den Mitgliedern kamen weitere Vorschläge.Freudenberg. So wurde angeregt, dass Freudenberger Bürger Patenschaften für die Bewohner des Otto-Rauch-Stift übernehmen und diese regelmäßig besuchen. Ralf Kern erklärte zum Thema Altenarbeit, dass man vorhabe, mit verschiedenen Freudenberger Gruppen der Altenpflege Kontakt aufzunehmen, zudem sei eine Zusammenarbeit mit dem Stift angedacht.

Ein weiterer Vorschlag galt einem gemeinsamen Singen für alle Freudenberger Senioren.

Wiederbeleben wollen die Mitglieder die regelmäßigen Treffen des Seniorenkreises. Da die Senioren die früher daran teilnahmen, nicht mehr so mobil seien, regte man an, einen Fahrdienst zu solchen Treffen einzurichten.

Kleinbus gewünscht

Aus Reihen der Zuhörer wurde an Bürgermeister Roger Henning der Wunsch herangetragen, einen Kleinbus mit zehn bis zwölf Sitzplätzen zur Verfügung zu stellen, um Kleingruppen zu Aktionen fahren zu können.

Henning erklärte, dass die Einführung eines festen Bürgerbusse nicht geplant sei. Stattdessen warb er dafür, das Ruftaxi zu nutzen. Bei besonderen Anlässen finde man aber eine Lösung, um Gruppen zu fahren, versprach er. Beispielsweise kamen schon die Kleinbusse von Feuerwehr und DLRG zum Einsatz.

Gewünscht wurde weitere Veranstaltung für Senioren, auch zusammen mit den örtlichen Vereinen. Genannt wurden beispielsweise Boulspiele, Spielenachmittage und Fachvorträge beispielsweise von Ärzten.

Außerdem habe man bei der „Aktion Gemeinsinn“ festgestellt, dass viele Senioren und deren Angehörige zahlreiche Fragen zu Sozial- und Vertragsrecht haben.

Pegoretti betonte, dass der Senioren beirat genau aus diesem Grund auf Vernetzung mit vielen Partnern setze, um Senioren an den richtigen Ansprechpartner weiter zu vermitteln. Pegoretti warb abschließend für die Notfalldosen des DRK..

