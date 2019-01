Melissa Hasenfuß zum Landesausscheid

Freudenberg.Gleich zwei Gesangs-Schülerinnen der Musikschule nahmen am 56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall teil. Er fand am vergangenen Samstag statt.

In der Sparte Pop-Gesang konnte, in der Altersgruppe 3 Melissa Hasenfuß (13 Jahre), überragend einen ersten Platz mit Weiterleitung zum Landes-Wettbewerb erreichen.

In der Altersgruppe 4 machte es ihr Johanna Strüber (14 Jahre) nach. Sie erreichte am Ende den zweiten Platz.

Die beiden sind Schülerinnen von Schulleiter und Gesangslehrer Michael Korn. Er ist selbst erfolgreicher Schlagersänger.

Beim Wettbewerb waren Melissa Hasenfuß und Johanna Strüber bereits am frühen Samstagvormittag dran und deshalb mussten sie in Freudenberg recht früh aufbrechen um bereits um 8 Uhr in Schwäbisch Hall zu sein.

Melissa Hasenfuß aus Freudenberg / Ebenheid war mit drei Songs am Start. Nach einer persönlichen Vorstellung sang sie sehr ausdrucksstark „When we were young“ von Adele und begleitete sich selbst auf der Gitarre. Es folgte „Stiches“ von Shawn Mendes mit Halb-Playback und einer ansprechenden Choreographie. Spätestens beim dritten Song „Diamonds“ von Rihanna, den sie ohne Mikrofon und a cappella (ohne Begleitung) präsentierte, hatte sie die vierköpfige Profi-Jury voll überzeugt. Mit ihrer Powerstimme würde sie selbst in einer Riesenhalle kein Mikrofon benötigen.

Auch Johanna Strüber aus Collenberg zeigte dem begeisterten Publikum, welche Kraft in ihrer Stimme steckt. Außer der Jury waren viele Eltern, Freunde und Verwandte der jungen Sängerinnen anwesend. Die 14-Jährige startete mit „No Roots“ von Alice Merton und man konnte sehen, dass der ganze Jury-Block begeistert mitwippte und mitsang. „All of me“ von John Legend war der nächste Song den Johanna mit sehr viel Gefühl vortrug. Dabei begleitete sie ihr Lehrer Michael Korn auf dem Klavier. Ihr großer Tonumfang war bei dem ohne Mikrofon und Begleitung vorgetragenen „Somewhere over the Rainbow“ von Judy Garland zu bewundern. Zum Abschluss katapultierte die Improvisation über „One Moment in Time“ (original gesungen von Whitney Houston) die jüngste Teilnehmerin dieser Altersklasse auf den zweiten Platz.

Der Leiter der Musikschule, Michael Korn, über den Erfolg: „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Beiden. Bei ,Jugend musiziert’ habe ich schon einige Schüler ganz vorn dabei gehabt, aber eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb freut mich ganz besonders. Zeigt es doch wieder mal, dass wir bei uns in Freudenberg eine sehr gute Ausbildung anbieten.“

Mit den beiden Sängerinnen freuen sich neben Korn die gesamte Schulleitung, das Lehrerkollegium, der Elternbeirat und Förderverein über diesen Erfolg.

