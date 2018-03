Melodienreicher Frühlingszauber

Anzeige

Marisa Ahrend liebt die Violine. Mit dem „Minuet Nr. 3“ von Johann Sebastian Bach und Robert Schumanns „The Happy Farmer“ bewies sie, wie gut sie das Instrument beherrscht. Begleitet wurde sie von ihrem Lehrer Johannes Dembinski.

In einer Gedankenreise entführte Korn die Zuhörer auf eine Blumenwiese mit Häschen und einem kleinen Mädchen mit weißem Kleid. Die Wiese war Illusion, doch das „kleine Mädchen“ betrat die Bühne. Die erst fünfjährige Angelina Stiehl war mit ihrem Gesangsauftritt von „Alle Vögel sind schon da“ ganz groß.

Das Trompetenduo Aileen und Karolina Ulrich (Lehrer Dembinski) erfreute mit dem Cowboysong „Oh, Susanne“ sowie mit Erwin Zsaitsitzs „Ho-Ruck-Bumm.“ Dass zehn Kinder klingen können wie 28 bewiesen die „Goldkehlchen“, der Schulchor von Lindtalschule und Musikschule (Leitung Natalie Hirsch). Trotz vieler Ausfälle in ihren Reihen ließen sie „Ich liebe den Frühling“ von Heike Schrader und „Ich schenk dir einen Regenbogen“ von Dorothee Kreusch-Jakob erklingen.

Lennard und Mara Scheurich spielten mit ihrem Lehrer Rainer Kern im Gitarrentrio „Blowing in the Wind“ von Bob Dylan. Kern übernahm auch den Gesangspart. Kraftvoll ließ Lars Poschmann (Lehrer Claus Voit) „The Pink Panther Theme“ von Henry Mancini erklingen.

Die Angebote für Erwachsene nehmen stetig zu, wie Kern erklärte. So gibt es inzwischen unter anderem zwei Gitarren- und Ukulelenkurse sowie einen Keyboardkurs für Erwachsene. Das Ensemble des Gitarrenkurses (Leitung Kern) spielte „Runaway Train“ von Soul Asylum. Den Gesangspart übernahm Johanna Strüber.

Ihre Liebe zu alten Instrumenten haben die Jugendlichen und Erwachsenen des historischen Instrumentalensembles (Leitung Johannes Dembinski und Dorothee Kern) entdeckt. Beim Konzert spielten sie mit Sopran- und Altblockflöte, Violine, Violoncello und Piano zwei Stücke von Karel Komzak.

In das „Traumland“ von Ingo Brzosk entführe das Gitarrenduo Sophia Scheiber und Arda Bayvacca (Lehrer Rainer Kern). Das Bläserduo Damian Häcker, Tenorhorn, und Johann Wolpold, Trompete, (Lehrer Johann Wolpold) hatten sich „ Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven ausgesucht.

Zu den beliebten Fächern der Musikschule gehören Pop- und klassischer Gesang. Trotz junger Jahre ist Svenja Zipprich schon ein Profi auf der Bühne. Begleitet von Larissa Morlang sang sie die italienische Volkweise „Tiritomba“. In deren Rhythmus wurde das Frühlingserwachen spürbar. Spielsicher zeigte sie sich auch am Klavier. Vierhändig spielte sie mit Morlang der Walzer von Anne Terzibaschitsch. Lehrer Axel Köhnert spielte mit der Panflöte, begleitet von Kern am Piano, „Zeig mir den Platz an der Sonne“ von Udo Jürgens.

Max Jeßberger (Lehrer Claus Voit) überzeugte am Klavier, der völlig ohne Noten spielte. Die Themen und Variationen von „The Workshop-Blues“ von Rainer Müller kamen, wie alle Stücke des Nachmittags, beim Publikum gut an. Märchenhaft wurde es bei Johanna Strüber. Sie sang gefühlvoll den Titelsong von „Die Schöne und das Biest“. Korn begleitete sie am Klavier und übernahm den Gesangspart des Ungeheuers.

Den Abschluss des Abends läutete wieder das Schulorchester ein. Mit einer rockigen Version von Wolfgang Amadeus Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ (Arrangement Todd Stalter) verabschiedeten sie die Gäste aus dem Frühlingstraum.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018