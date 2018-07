Mit der Ortschaft immer eng verbunden

Anzeige

Rauenberg.„Wenn ich die Zeitung abbestellen würde, hätte ich kein Geld mehr“, meint Isolde Grein, die heute ihren 90. Geburtstag feiert. Doch nicht nur dadurch ist sie bestens informiert, was in dem Ort vorgeht, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hat. „Wer etwas über die Vergangenheit von Rauenberg wissen möchte, der kommt zu ihr“, bestätigen ihre Töchter.

Geboren wurde die Jubilarin 1928 als älteste von vier Geschwistern. Sie besuchte acht Jahre die Volksschule im Ort, danach half sie in der elterlichen Landwirtschaft mit. Als ihr Vater starb, war sie 18 Jahre alt, ihre jüngste Schwester erst acht. So musste sie früh viel Verantwortung übernehmen. Neben der Arbeit auf dem elterlichen Hof verdiente sie sich im fürstlichen Wald etwas Geld.

Gläubige Christin

Dann lernte sie ihren Mann Walter kennen, mit dem sie bis zu seinem Tod im Jahr 2013 61 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor. Mit ihrem Mann zog sie in das Haus, in dem sie heute immer noch lebt. Neben der Kindererziehung und dem Haushalt arbeitete die Jubilarin viele Jahre als Näherin in einer Fabrik. Außerdem hatte sie noch eine ganz besondere Aufgabe in der Dorfgemeinschaft. Sie war die letzte staatliche geprüfte Wiegemeisterin, die die Tiere der Bauern wog und alles sorgfältig in Hefte notierte.