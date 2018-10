Mit einem kleinen Kern fing alles an

Granatapfelbäume mögen es warm. Sie sind hauptsächlich im westlichen bis mittleren Asien, von der Türkei über den Kaukasus sowie Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan östlich bis in den Iran, Afghanistan, Pakistan und China verbreitet. Außerdem werden sie heute auch in den USA, in Chile, Südafrika, Australien, Argentinien und Brasilien angebaut.

Für einen Tee aus der Granatapfelhaut empfiehlt Roman Kiefel pro 250 Milliliter Wassereinen Esslöffel der getrockneten und zerkleinerten Haut .

Verwendet man die Blüten des Granatapfelbaums, reichen etwa zwei Esslöffel auf 750 Milliliter Wasser für einen kräftigen Tee.

Die Kerne des Granatapfels können bei zahlreichen süßen und herzhaften Gerichten vom Müsli bis zum Salat verwendet werden. bdg