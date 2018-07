Mit Feuereifer den Hammer geschwungen

Anzeige

Ausgerechnet an dem Wochenende, an dem die zweiten Freudenberger Historientage stattfanden, machte der diesjährige Traumsommer eine kurze Pause.

Freudenberg. „Wozu dann all die Mühe? Alles umsonst“, seufzte Graf Asmus – und verschied. Die Organisatoren der Freudenberger Historientage, die am Wochenende im Rahmen der Kulturwoche auf der Burg in der Kleinstadt mit Herz stattfanden, hätten sich dem anschließen können. Vielleicht taten sie es auch, als am Samstagabend das leichte Nieseln in einen veritablen Regen übergegangen war, so dass etwa die Feuershow von „Caldera“, die als krönender Abschluss des ersten Tages geplant war, abgesagt werden musste.

Nicht überlaufen

Dass es so schlimm kommen würde, hatte sich einige Stunden zuvor noch nicht erahnen lassen, als Bürgermeister Roger Henning, begleitet vom Historischen Ensemble der Stadt Freudenberg, die Veranstaltung eröffnete. Was sich allerdings schon andeutete war, dass der erste „Historientag“ vom Publikum nicht überlaufen werden würde, obwohl vom Programm her einiges geboten war.