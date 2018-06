Mit großen Ideen nahe an den Menschen

Anzeige

Doppeltes Priesterjubiläum, Pfarr- und Kindergartenfest: Es wurde groß, fröhlich und bunt gefeiert am Sonntag in Freudenberg.

Freudenberg. „Eigentlich“, sagte Pfarrgemeinderatsvorsitzender René Rosche zu Beginn und schmunzelte etwas dabei, „ist es ja ein ganz normaler Gottesdienst“. Das war es natürlich nicht. Denn lediglich etwa alle 25 Jahre passiert in St. Laurentius in Freudenberg etwas ganz Besonderes: Vor 50 Jahren wurden Fridolin Keck und ein Vierteljahrhundert später dann Heribert Kaufmann zu Priestern geweiht und feierten jeweils wenig später ihre Primiz in ihrer Heimatgemeinde.

So war ihnen, dem Generalvikar in Ruhe des Erzbistums Freiburg und dem heutigen Pfarrer von Klein-ostheim der ebenso feierliche wie fröhliche Dankgottesdienst gewidmet. Sie feierten ihn in der nahezu voll besetzten Kirche gemeinsam mit Freudenbergs Stadtpfarrer Reinhold Baumann und den Diakonen Michael Schlör und Michael Baumann.