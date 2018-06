Mit kunstvollen Flugmanövern Publikum begeistert

Anzeige

Moderiert wurde das Freundschaftsfliegen vom stellvertretenden Vorsitzenden Hubert Berberich. Stolz präsentierten die Teilnehmer ihre Flugzeuge und Helikopter. Dabei begeisterten sie mit teils kunstvollen Flugmanövern das Publikum.

Die präsentierte Auswahl der Fluggeräte war groß. Vom Helikopter über historische Doppeldecker, Rennflugzeuge aus den 1930er Jahren bis hin zu düsengetriebenen Kampfjet-Modellen reichte das Spektrum.

Am Start war auch Michael Konrad aus Grünsfeld. Er beschäftigt sich seit zehn Jahren mit dem Modellfliegen. Nach Ebenheid hatte er seinen stromlinienförmig aufgebauten Modellhelikopter mitgebracht. Angetrieben wird dieser von einem Elektromotor. „Der bietet mehr Power als ein Benzinmotor“, erklärte Konrad. Theoretisch kann sein Flieger bis zu 300 Stundenkilometer (km/h) schnell werden, geflogen wird es meist aber nur mit 200 (km/h). „Helikopter sind für Anfänger schwieriger zu fliegen als Flugzeuge“, stellte der Experte fest.

Oliver Berberich von den Modellflugfreunden Ebenheid präsentierte sein „Aero L-39“-Modell, ein Schulungsflugzeug für angehende Jet-Piloten. Angetrieben wird es von einem Düsentriebwerk, das wie bei echten Flugzeugen mit Kerosin betankt wird. Beim Freundschaftsfliegen jagte es mit 200 Stundenkilometer durch die Luft, bis zu 250 wären möglich. Das Flugzeug besteht aus einem Modellbausatz, den Berberich individuell aufgewertet hat. „Das originalgetreue Aussehen ist uns Modellpiloten wichtig“, betonte er. Dazu gehören auch künstlich erzeugte Alterserscheinungen. Und die „Pilotenpuppe im Cockpit ist ebenso „ein Muss.“

Berberich, der r zehn Modellflugzeuge besitzt, fasziniert die Technik. Zudem mag er die Gemeinschaft im Verein. Beim Modellflug sei man Elektriker, Mechaniker und Lackierer, gab er Beispiele dafür, wie vielfältig sein Hobby ist.

Zu den jüngsten Piloten des Tages gehörte der zehnjährige Nick Ruppert aus Flörsheim bei Frankfurt am Main. Er ist seit fünf Jahren begeisterte Modellflieger. Nick präsentierte seine „Cessna 150“ mit Elektromotor im Flug. An seiner Maschine mag er, dass sie gut für den Kunstflug geeignet ist. Bis man diesen jedoch beherrscht, müsse man die Flugtricks zwei bis drei Monate lang regelmäßig üben, erklärte er. Nicks Vater Andreas Ruppert ist schon seit 46 Jahren begeisterter Modellflieger. Er begeisterte mit einem Modell des Kampfflugzeugs „F86“, das in den 1960er Jahren im Korea-Krieg zum Einsatz kam, die Zuschauer. Er hat den Flieger komplett selbst entworfen und gebaut. Ruppert: „Es gab keinen Bausatz dafür, deshalb habe ich diesen selbst entwickelt.“ Eine Besonderheit der Maschine ist auch die Rauchfahne, die sie hinter sich herzieht. Diese entsteht, indem spezielles Öl in den heißen Abgasstrahl gesprüht wird und dort verbrennt.

Die Piloten nutzten das Treffen nicht nur, um ihre Maschinen vorzustellen. Sie tauschten auch Erfahrungen aus und fachsimpelten über Technik und Materialien. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018