Mittel aus Stuttgart gefordert

Freudenberg.„Reine Routine“– so könnte man Inhalt und Ablauf der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Main-Tauber am Dienstag unter der Leitung des Vorsitzenden, Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning, kurz beschreiben.

Nach entsprechenden Erläuterungen durch Henning und den später einmütig für ein Jahr wiederbestellten Verbandsrechner Wilfried Mayer, stellten die Mitglieder zunächst einstimmig die Jahresrechnung 2017 fest. „Es war ein normales Jahr“, sagte Mayer. Die Kostenumlage erhöhte sich um 18 000 Euro auf 419 000 Euro und ist in einem durch Satzung festgelegten Verhältnis von den Mitgliedern des Zweckverbandes, der Stadt Freudenberg und den Stadtwerken Wertheim, zu tragen.

Die Wasserabgabe lag in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016, wobei Freudenberg rund 15 000 Kubikmeter weniger, Wertheim circa 8000 Kubikmeter mehr bezog. In diesen Zahlen sind, laut Mayer, die Eindämmung der hohen Wasserverluste in Freudenberg und die witterungsbedingte Steigerung des Wasserverbrauchs enthalten.