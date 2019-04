Modellfliegen fasziniert viele Besucher

Die Modellflugfreunde Ebenheid veranstalteten eine Ausstellung mit rund 50 Modellen. Von klassischen Modellbauten aus dem Jahr 1911 bis zu modernen Militärjets war alles dabei.

Freudenberg. Die Faszination des Modellfliegens war am Sonntag in der Ausstellung der Modellflugfreunde Ebenheid in der Turnhalle deutlich zu spüren. Rund 200 Gäste waren gekommen um die 50 Modellflugzeuge zu bestaunen. Alle von ihnen sind flugfähig. Die Modelle bestechen auch durch ihre Detailtreue und die hundertprozentige Authentizität – so ähneln sie ihren großen Vorbildern maßstabsgetreu in allen Bereichen.

Hochwertige Modelle

Der 2003 gegründete Verein bietet Modellflugfans und Technikfreunden eine Plattform zum Austausch und gemeinsamen Aktivitäten. In Freudenberg gab es bereits vor acht Jahren eine Ausstellung, zwei weitere fanden in Eichenbühl statt. Außerdem gibt es regelmäßig Modellflugtage, bei denen die Piloten ihre Modelle auf dem Ebenheider Vereinsgelände in Aktion präsentieren. In der Freudenberger Turnhalle waren hochwertige Modelle ausgestellt.

„Jeder will sein bestes Exemplar zeigen“, betonte Edgar Arnold, Vorsitzender des Veranstalters. Neben dessen Vereinsmitglieder zeigten auch Gastvereine aus Gissigheim, Mosbach und Elsenfeld ihre Flieger. Die Vielfalt war beeindruckend und reichte von Modellbauten von Maschinen aus den Jahren 1911 bis hin zu modernen Zivil- und Militärjets. Alle wurden in Handarbeit gefertigt. Die meisten Modelle waren zudem Eigenentwicklungen für die es keine Bausätze gibt.

Sie wurden vom Plan über Teilefertigung bis zur Endmontage komplett anhand des Originals frei geschaffen. Eine der Besonderheiten war das Modell der Bleriot XI aus dem Jahr 1911. Wie das Original besteht es mit Ausnahme von Motoraufhängung und Motorblock aus bespanntem Holz.

Historisch ging es unter anderem mit Doppeldeckern aus dem Ersten Weltkrieg weiter. Die kleinsten gezeigten Modelle waren Saalflugmodelle und damit für den Flug in Innenräumen gedacht. Deutlich mehr Flugfeld benötigten andere Maschinen, wie das Modell der „Turbokruk“, eines polnischen Agrarflugzeug. Arnold schwärmte beim Rundgang über die Authentizität der selbst entwickelten Modelle: „Diejenigen die so etwas bauen sind für mich Künstler.“

Viele Stunden investiert

Die Antriebstechnik der Flieger reichte vom Elektromotor mit Propeller bis zum Düsentriebwerk. Die Modellflugfans stecken viele Stunden in Entwicklung und Bau ihrer Modelle. So benötigte der Erbauer des Nachbaus der „Piaggio Avanti P180“ rund 4000 Stunden in vier Jahren für sein Werk. Es bildet das Propellerflugzeug für Geschäftsreisen im Maßstab von etwa eins zu fünf ab. Gebaut ist es in Sandwichbauweise. Die Außen- und Innenhaut besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Dieser wurde in selbst geschaffenen Formen in die gewünschte Ausprägung gebracht. Zwischen den Schichten sind drei Millimeter dicke Kunststoffwaben. Bei den meisten Modellpiloten gehört eine Pilotenpuppe einfach dazu. „Die machen es lebendig“, erklärte Bernd Berberich von den Ebenheidern. Sein Pilotenmodell ist etwas Besonderes. Es zeigt ihn selbst, im Maßstab eins zu 3,5. Die Hände und Füße bestehen aus gegossenem Kunststoff. Kopf und Gesicht wurden originalgetreu im 3D-Drucker erstellt. „Mein Kollege bekam einen 3D-Scanner, da entschlossen wir uns unsere Köpfe zu scannen und so die Puppen zu schaffen“, berichtete er.

An einer ausgehängten Präsentation über den Traum vom Fliegen konnte man sich über die Funktionsweise und Steuerung von Modellen und ihren echten Vorbildern informieren. Natürlich wurde der Sonntag in der Halle aber auch zum Fachsimpeln über das gemeinsame Hobby genutzt.

