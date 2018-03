Musikalisch auf Frühling eingestimmt

Anzeige

Stimmgewaltig von Anfang an zeigten sich die beiden gemischten Chöre Frohsinn Boxtal und Eintracht Sonderriet, die gemeinsam auftraten. Beide werden von Eleonore Klein dirigiert. Für diese war es ein besonderer Abend. „Seit 1993, also genau 25 Jahre, ist Eleonore unsere Chorleiterin. Und wir haben gemeinsam schon einige Winter- und Frühlingsperioden durchlebt“, dankte ihr Huba-Mang für ihr Engagement in Boxtal.

Die Sänger aus den beiden Ortschaften begeisterten zu Beginn mit „Kann es wirklich Liebe sein“ aus dem Musical „Der König der Löwen“ und mit dem Liebeslied „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ der Nilsen Brothers. Im zweiten Teil des Abends sangen sie mit „Hymne an die Zukunft“ und „Ich war noch niemals in New York“ zwei bekannte Songs von Udo Jürgens, die dem Aufbruch gewidmet sind.

Die Frauen und Männer des Liederquell Umpfenbach (Leiterin: Juliane Platz) erfreuten mit dem Klassiker „Übern See“ von Lorenz Maierhofer und mit dem Schlager „Rote Lippen soll man küssen“. Ihr zweiter Auftritt griff Alltagsprobleme wie die Parkplatzsuche in Herbert Grönemeyers „Mambo“ auf. Fritz Dietrichs Scherzlied „Der Jäger längs dem Weiher ging“ erzählt von einem Jäger, der vor allem im Wald Angst hat. Die Sangesfreunde brauchten dabei viel Atem, um den Protagonisten am Laufen zu halten.

Dirigiert von Freia Behringer-Hoffmann „berichtete“ der Männergesangsverein Gamburg von einer „Mondnacht“ (Komponist: Ferdinand Buttschardt), sowie über die Weidmannskunst in „Auf zum fröhlich Jagen“ (Otto Siegl). Zwei wichtige Themen griffen sie im zweiten Teil auf, als sie bei „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“ (Komponist: Franz König) und „Wochenend und Sonnenschein“ von Berthold Mann besangen, was im Leben wichtig ist.

Der gemischte Chor des Gesangvereins Bettingen (Leitung: Frank Wolz) startete klassisch mit „In maienhellen Tagen“ von Giovanni Giacomo Gastoldi. Weitere Stücke waren Udo Jürgens Ode an die Musik, „Alles vergehet, Musik bestehet“, und die Musical-Hits „Erinnerung“ aus „Cats“ und „Ich wollte nie Erwachsen sein“ aus „Tabaluga“.

Der Liederkranz Dertingen (Leitung: Hanna Stollberger) begann mit Peter Hammersteens „Audite silete“ und John Dowlands „Come again“. Es folgte mit „Fein sein, beieinander sein“, ein alpenländisches Volkslied.

Die Dertinger warteten dann mit einer Besonderheit auf. So ließen sie das Gospel „Jesus be my fence“ (Jesus, sei mein Schutz) erklingen, ohne dass sie das Stück für diesen Abend geübt hatten. Dennoch klang alles perfekt. Das Publikum verlangte nach einer Zugabe, die sie mit „Schön war’s“ gerne gaben.

Kraftvolle Einheit

Mit einer Premiere wurden die Gäste verabschiedet. Erstmals sangen die drei Chöre aus Boxtal, Sonderriet und Dertingen gemeinsam. Dirigiert von Eleonore Klein erklang kraftvoll „Shei gobe“, ein Abschiedslied aus Nigeria und Ghana. Übersetzt heißt es „Gute Reise“ mit dem Versprechen, man sehe sich wieder. Bis dahin solle der Reisende auf sich aufpassen. Passend zur anstehenden Auszeichnung Freudenbergs als „Fair Trade Stadt“ erhielten die Chöre als Gastgeschenk fair gehandelte Produkte.

