Musikalischer Hochgenuss in tollem Ambiente

Wolfgang Konrad, Vorsitzender des Musikvereins Rauenberg, berichte in seiner Begrüßung von der engen Freundschaft der beiden Musikvereine, die den gleichen Dirigenten haben. Mit der Serenade beteilige sich der Musikverein aktiv an den Freudenberger Kulturwochen. „Es ist sicherlich einer der Höhepunkte dieses Programms“, betonte er und dankte der Stadtverwaltung für die Unterstützung. Weitere Dankesworte hatte er für die zahlreichen Helfer und Sponsoren sowie an den Hausherrn des Dürrhofs Volker Steuer für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Das Stück der „Einsame Hirte“von James Last ist vor allem durch seine Panflötenversion bekannt und diente vielfach als Filmmusik. Verbunden mit gefühlvollen Querflötensoli bewiesen die Rebläuse, dass das Stück in einer Bearbeitung von John Glenesk Mortimer auch von einem Blasorchester in wunderschöner Perfektion dargeboten werden kann. „Moment for Morricone“ vom italienischen Komponisten Ennio Morricone gehört zu den bekanntest Stücken für Blasorchester. Diese Zusammenstellung seiner größten Stücke, darunter „Spiel mir das Lied vom Tod“, habe das Orchester nicht mehr losgelassen, berichtete Fischar. Es zog auch von Anfang an das Publikum in seinen Bann.

Der Freistaat Bayern steht vor zwei großen Jubiläen. Dieses wollten die Musiker mit dem „Bayrischen Defiliermarsch“ von Adolf Scherzer feiern. Er ist Auftrittsmarsch des bayrischen Ministerpräsidenten und gilt als zweite geheime Hymne des Freistaats.

Andy Schrecks Polka „Für immer böhmisch“ war das nächste Stück des klassischen Blocks des Abends. Wie Fischar begeistert erzählte, haben die Rebläuse dessen Komponisten vor einiger Zeit für einen Workshop gewinnen können. Die Musik regte die Zuhörer zum Mitklatschen an.

Es scheine das Schicksal weltberühmter Märsche zu sein, dass sich der Ruf ihres oft wenig bekannten Komponisten nur aus diesem Stück ergibt, so der Moderator. Der Militärmarsch „Laridah“ von Max Hempel, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, gehört dazu. In der heutigen Zeit erklingt er in manchen Regionen zur Fastnacht oder zur Freude der Gäste am Samstag in der Scheune des Dürrhofs. Weiter ging der Abend mit einem Tango. Astor Piazolla belebte den Tango in den 1950er Jahren neu. Sein Stück „Liberatango“ zeigt, wie wichtig dem Komponisten dieser Musikstil war, welcher durch Rhythmus und Farbe gekennzeichnet ist.

James Bond komme immer wieder zurück, denn der Titelsong eines Bond-Films geht genauso in die Charts ein, wie die Filme in der Gunst des Publikums nach oben schnellen. Dieses traf auch auf das Lied „Skyfall“ von Adele zu. Gefühlvoll wurde dieses von Charlotte Imhäuser dargebracht, die ursprünglich aus Rauenberg stammt. Die Rebläuse begleiteten sie musikalisch.

Mit einem Medley aus Roger Ciceros bekannten Liedern erinnerten die Musiker an den viel zu früh verstorbenen Sänger. Ausschnitte, unter anderem aus „Frauen regieren die Welt“ und „Zieh die Schuhe aus“, erklangen als Ehrerbietung für den Musikerkollegen.

Das Stück „Bohemian Lovers“ von Franz Xaver passe nicht so wirklich in eine klassische Kategorie, stellte Fischar fest. Es passte aber wunderbar zu den Stücken des Abends. Besonders berührt wurden die Gäste von den gefühlvollen Soloparts von Tenorhorn und Trompete. Diese wurden vom Blasorchester untermalt. Für dieses, wie alle andere Stücke gab es vom Publikum in der voll besetzten Scheune großen Applaus.

„Make you feel my love“ von Bob Dylan aus seinem Album „Time out of mind“ wurde von vielen Künstlern gecovert. In die Reihe der gelungener Interpretation reihte sich am Samstag auch Imhäuser mit ihrer gefühlvollen Darbietung ein.

Neben den musikalischen Freunden begeisterte das Publikum auch Fischars Bekanntgabe des Siegs der Deutschen bei ihrem WM Spiel. Diesen kommentierten die Musiker mit einem Tusch der Begeisterung.

Mit 300 bis 400 Millionen verkauften Tonträgern gilt Michael Jackson als der erfolgreichste Entertainer weltweit. Mit einem Tribute des „King of Pop“ bewiesen die Musiker am Ende des Abends, dass Blasmusik und Pop perfekt zusammenpassen.

Als Zugabe erklang „Kein Schöner Land“ in einer Bearbeitung von Kurt Gäble, sowie das bekannte Stück „The Rose“. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018