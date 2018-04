Neue Heizung für Sportheim

Anzeige

Auch die Kassenverantwortliche Anja Kirchgäßner berichtete Erfreuliches. Es konnte trotz hoher Investitionen in den Sportbetrieb und weniger Veranstaltungen in 2017 ein leicht positives Ergebnis ausgewiesen werden. Der Verein sei finanziell stabil aufgestellt.

Über die vielfältigen Veranstaltungen des SC Freudenberg auch außerhalb der sportlichen Tätigkeiten berichtete im Anschluss Schriftführer Dominik Hauck.

Die Ausführungen über die Situationen in den Abteilungen Fußball, Jugendfußball, Leichtathletik, Tischtennis und Freizeitsport durch die jeweiligen Abteilungsleiter Pedro Figueiredo, Paul Pölzer, Evelyn Kobes, Andreas Mai und Rhea Janisch komplettierte die Berichterstattung an die Mitglieder. Hier erläuterten die Abteilungsleiter die sportlichen Erfolge, Herausforderungen in der Arbeit und auch die erfolgreichen Bemühungen in der Jugendarbeit.

Hauptthema des Abends war sicherlich der anstehende Austausch der Heizungsanlage im Sportheim. Aufgrund der Höhe der Investition müssen die Mitglieder zuvor über dieses Vorhaben abstimmen.

Michael Lazarus erläuterte, dass im Februar die bereits sehr alte Heizung einen Defekt hatte und nur notdürftig repariert werden könnte. Diese Reparatur sei nur eine Notlösung und ein Austausch werde in Kürze notwendig sein. Außerdem könne mit dieser Lösung nur geringe Mengen an Warmwasser erzeugt werden.

Beisitzer Volker Maier erläuterte im Nachgang die verschiedenen technischen Möglichkeiten einer Heizungserneuerung. Da ein Öltank vorhanden sei, wolle man grundsätzlich bei diesem Energieträger bleiben und auf eine Brennwerttechnik mit Solarunterstützung für Warmwasser und Heizung umsteigen. Nachdem seither das Warmwasser über einen Elektroboiler bereitet wurde, versrpeche man sich von dieser zwar in der Anschaffung teuren Variante eine hohe laufende Kostenersparnis sowie auch Zuschüsse von verschiedenen Förderstellen.

Kassiererin Anja Kirchgäßner ging im Anschluss auf die finanzielle Seite einer solchen Investition ein. Es müsse mit Gesamtkosten von zirka 40 000 Euro gerechnet werden, die der Verein im ersten Schritt vollständig über ein mittelfristiges Bankdarlehen vorfinanziert. Die Tilgung erfolge dann zu großen Teilen nach Gewährung diverser Zuschüsse sowie durch einen Eigenmitteleinsatz. Die erwarteten Einsparungen an Strom und Öl seien erörtert und die Tragfähigkeit einer solchen Investition überzeugend dargestellt worden.

Die Mitglieder überzeugten sich nach einer offenen und konstruktiven Diskussion von der Notwendigkeit der Maßnahme in der vorgestellten Art und Weise und stimmten einstimmig dafür. Bis zum beliebten Freizeitturnier Mitte Juni 2018 soll die Anlage nun in Betrieb genommen werden, um damit die Warmwasserversorgung für die vielen Sportler sicherstellen. scf

