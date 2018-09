Neues Fahrzeug für den Bauhof

Freudenberg.Vor allem mit privaten Bauangelegenheiten beschäftigte sich der Technische Ausschuss des Freudenberger Gemeinderates in seiner Sitzung am Montag. Dabei folgten die Ausschussmitglieder bei ihren Entscheidungen jeweils einstimmig den Beschlussvorschlägen der Verwaltung. Ebenso einmütig wurde am Ende beschlossen, für den Bauhof beim Autohaus Jessel in Miltenberg ein Fahrzeug des Typs Citroen Berlingo zum Bruttopreis von rund 16 849 Euro zu beschaffen. Es soll als Ersatz dienen für ein neun Jahre altes Auto, das zurzeit für Kontroll- und Transportfahrten und im Winterdienst zur Handstreuung in den Ortschaften eingesetzt wird. ek

