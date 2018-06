Neun neue Bauplätze für Rauenberg

Anzeige

Obgleich in der Vorlage entsprechende Werte genannt wurden, solle man mit „Zahlen extrem zurückhaltend“ umgehen, so Gallas. „Die Zeiten haben sich geändert. So billig wie im ersten Bauabschnitt wird es nicht mehr.“ Das unterstrich auch der Bürgermeister. „Die Leute wissen, dass es seit 2006 erhebliche Preissteigerungen gegeben hat“, meinte er. Grundstückspreise von 65 Euro für den Quadratmeter, wie seinerzeit, werde man nun nicht mehr erreichen können. Manfred Zipf (CDU) sah den Bedarf für neue Bauplätze gegeben und erklärte zudem, man solle darauf achten, dass für die Erschließungsstraße eine „vernünftige Führung“ gewählt werde. Und sie solle so gestaltet sein, „dass wir sie auch noch bezahlen können und die Kosten möglichst niedrig gehalten werden“, ergänzte Klaus Weimer (Freie Wähler). Die Erschließung sei für die Kommune jetzt erst einmal teuer, da man in Vorleistung gehen müsse, erklärte Gallas. Dank des Interesses von Bauwilligen gebe es aber Aussicht auf eine schnelle Refinanzierung der Kosten. „Man muss langfristig denken“, so Bürgermeister Henning. „Wir haben später auch Einnahmen von den Menschen, die dort wohnen.“

Vom Gemeinderat vergeben wurden dann die Aufträge für notwendige Ingenieurleistungen. Den Zuschlag für die geologischen Untersuchungen und für die Gesamtbaumaßnahme Erschließung erhielt jeweils das Büro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim. Die geologischen Untersuchungen schlagen mit knapp 1854 Euro brutto zu Buche, die Erschließungsleistungen mit rund 55 050 Euro. Ausgenommen ist die Leistungsphase vier, die die Ausschreibung betrifft. „Die machen wir im Rathaus selbst“, begründete der zuständige Fachbereichsleiter. „Damit kann der Ortsvorsteher die frohe Botschaft mit nach Rauenberg nehmen“, meinte abschließend der Bürgermeister.

Siegbert Weis (CDU) zeigte sich zuversichtlich, „dass das läuft, wie von uns erhofft“. ek

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.06.2018