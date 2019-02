Ortsvereine wollen künftig verstärkt zusammenarbeiten

Boxtal.Um gemeinsam die Menschen unterstützen, wollen die VdK- Ortsverbände in Freudenberg und den Ortschaften verstärkt zusammenarbeiten. Dies wurde in der Hauptversammlung des VdK Boxtal am Freitag im Gasthof „Rose“ betont. Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner freute sich über den bundesweiten Erfolg des Sozialverbands und lobte dessen Einsatz auch in der Ortschaft. Die Frauenbeauftragte des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim, Margarete Schmidt, würdigte den Vorstand für die geleistete Arbeit und die Mitgliedern für ihre Treue.

Silvia Oetzel, Schriftführerin des VdK Boxtal, erinnerte an verschiedene Aktivitäten wie unter anderem Feiern, die Beteiligung am Neujahrsempfang sowie Frühjahrs- und Herbstmarkt in Freudenberg, und an der Kreisverbandskonferenz in Edelfingen, Ausflüge, Besuche bei anderen VdK-Ortsverbänden und der Gesundheitstage des Landesverbands in Stuttgart. An der Spendenaktion der Deutschen Knochenmarkspendedatei (DKMS) bei der Werberei Pahl in Külsheim beteiligte man sich mit 35 Euro.

Vorsitzende Sigried Neumann hoffte, dass man 2019 zahlreiche neue Mitglieder gewinnen könne. Weiter erklärte sie: „Die Vorstände der VdK-Ortsverbände Boxtal, Freudenberg und Rauenberg/Ebenheid wollen zukünftig eng zusammenarbeiten und gemeinsame Aktivitäten anbieten.“ So könne man die Teilnehmerzahlen bündeln und auch leichter einen Bus mieten.

Der VdK Boxtal will am 29. Juni die Besichtigung einer Brauerei und eines Biermuseums in Aschaffenburg anbieten.

Im Oktober ist ein Tagesausflug nach Dinkelsbühl geplant. Außerdem möchte l man sich an Fahrten von anderen Ortsverbänden, wie etwa nach Worms am 1. Juni mit dem VdK Freudenberg, beteiligen. 2020 feiert der VdK Boxtal sein 70-jähriges Bestehen.

Den Finanzbericht verlas Kassier Wolfgang Müller. Die beiden Kassenprüfer Horst Schwind und Alfred Zipprich bestätigten eine korrekte und sehr gute Kassenführung. Daraufhin entlastete die Versammlung den Vorstand einstimmig. Bei einer Nachwahl beriefen die Mitglieder Gabi Schwind ohne Gegenstimmen zur Beisitzerin.

Eine besondere Freude war es für die Verantwortlichen, Mitglieder für zehn und 25-jährige Treue zum VdK zu ehren. Die Auszeichnung nahmen Margarete Schmidt und Kreisverband-Schriftführer Hans Spachmann vor. Seit zehn Jahren gehören Andrea Saalmüller, Horst Schwind, Günter Neumann, Bruno Hauk, Edgar Oetzel und Sigried Neumann dem VdK an. Diesem ist Wolfgang Müller seit 25 Jahren treu.

Schmidt berichtete ausführlich über die zweiten Gesundheitstage des Kreisverbands am 11. und 12. Mai in Grünsfeld.

Dabei geht es um das Thema Organtransplantation mit dem Schwerpunkt Niere. Ein Höhepunkt werde in diesem Rahmen das Konzert der Geschwister Anita und Alexandra Hofmann in der Stadthalle Lauda am 11. Mai sein. Karten gibt es über die Vorsitzenden der VdK-Ortsverbände.

Bei genügen Interesse aus der Region werde ein Bustransfer ab Freudenberg angeboten, so die Rednerin. Als weiterer Programmhöhepunkt verwies sie auf dem m Herbst geplanten Auftritt des Udo-Lindenberg-Doubles Rudi Wartha in der Main-Tauber-Halle in Wertheim.

Um Unterstützung bat sie bei der landesweiten Kampagne „Pflege macht Arm“ des VdK Baden-Württemberg.

Vor allem die Investitionskosten, die alle Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen zahlen müssen, seien eine große finanzielle Belastung für die zu Pflegenden und deren Angehörige. Ziel der Kampagne sei es, die Politik in Baden-Württemberg zum Umdenken zu bewegen. Schmidt: „Heimkosten müssen sinken!“ Die Mitglieder rief sie auf: „Helfen sie mit, die Aktion bekannt zu machen und Unterschriften zu sammeln.“

In Boxtal will man von Haus zu Haus gehen und um Unterschriften werben.

Zum Schluss warb Schmidt für die „Notfalldose“. Sie wird in den Kühlschrank gestellt und ist dort im Notfall für den Rettungsdienst leicht auffindbar. In der Dose befinden sich Formulare mit wichtigen Informationen wie etwa zu Vorerkrankungen und Medikamenten. vdk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019