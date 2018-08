Papst Franziskus ganz nahe gekommen

Anzeige

Freudenberg/Rom.Auf Einladung von Papst Franziskus reisten kürzlich rund 60 000 Mädchen und Jungen aus aller Welt zur zwölften internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom. Aus dem Bundesgebiet waren zirka 50 000 Ministranten mit dabei. Die mit Abstand größte Delegation stellte das Erzbistum Freiburg mit etwa 8500 ´Teilnehmern. Mit dabei waren auch 34 Ministranten sowie vier Betreuer aus der Seelsorgeeinheit Freudenberg.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, war der Höhepunkt der Wallfahrt für die Gruppe vom Main die Audienz bei Papst Franziskus auf dem Petersplatz. „Complimenti ragazzi“ („Glückwunsch, Leute) begrüßte dieser die Pilger und fügte hinzu: „Ihr seid wirklich tapfer bei dieser Hitze heute“.

Die zwölfte Internationale Pilgerfahrt der Ministranten stand unter dem Motto „Suche Frieden und jage ihm nach.“ Das nahm auch Franziskus in seiner Ansprache an die Messdiener auf. In Anlehnung an seine kürzlich veröffentlichte Schrift „Gaudete et Exultate – Freut euch und jubelt“, wandt sich der Papst an die Jugendlichen. Es seien die kleinen Gesten im Alltag, die zum Frieden führten, sagte er während der Audienz.