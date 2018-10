Polizei findet Nummernschild

Freudenberg.Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagmorgen einen 66-jährigen Fahrer eines Jeeps, wie dieser die Mainstraße in Freudenberg aus Richtung Miltenberg kommend entlang fuhr und in der S-Kurve in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn abkam und den Gartenzaun eines Spielplatzes auf einer Länge von rund zehn Metern beschädigte. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Das Kennzeichen an dem Jeep konnte der Zeuge nicht erkennen. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Wertheim fuhr zu der Unfall-stelle. Die Streife fand neben dem beschädigten Zaun ein Kennzeichenschild. Die Beamten fuhren umgehend zum Wohnort des Halters.

Vor dem Anwesen stand ein Jeep mit passenden Schäden und dem gleichen Kennzeichenschild. Während die Beamten den Halter mit dem Sachverhalt konfrontierten, stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann musste die Beamten für eine Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Den Führerschein stellte die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sicher. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Den 66-Jährigen erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.10.2018