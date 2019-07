Probleme in der Produktion

Freudenberg.Bei den Freudenberger Rauch Möbelwerken gibt es nach der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen offenbar Schwierigkeiten in der Produktion. Wie Unternehmenschef Michael Stiehl in einer Presseerklärung einräumt, komme es angesichts des Umfangs der Veränderungen „an der ein oder anderen Stelle“ zu „Startschwierigkeiten“. Über Details dieser Schwierigkeiten gab das Unternehmen am Mittwoch gegenüber den Fränkischen Nachrichten keine Auskunft.

„Erwartete Schwierigkeiten“

Rauch hatte im Februar angekündigt, 250 der 1200 in Freudenberg vorhandenen Stellen abbauen zu wollen. Nach Verhandlungen mit dem Betriebsrat hieß es im Mai, dass lediglich 32 Vollzeitmitarbeitern gekündigt werden müsse. Für andere Mitarbeiter habe man sozialverträgliche Lösungen gefunden (wir berichteten).

Offenbar hat der Personalabbau derart starke Spuren hinterlassen, dass jetzt wieder Personal aufgebaut werden muss. Auf die „erwarteten Schwierigkeiten“ reagiere das Unternehmen „mit raschen und pragmatischen Lösungen“. So würden derzeit beispielsweise „zusätzliche Kapazitäten in der Leistungserbringung zur Verfügung gestellt, um dem hohen Auftragseingang, der leicht über dem zu erwartenden Volumen liegt, zu begegnen“, heißt es in der Presseerklärung.

Neuausrichtung

Zum Ende des gerade abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/2019 habe man die eingeleitete Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Produktionsstandorte mit einem neu optimierten Standort Freudenberg erfolgreich abschließen können, so das Unternehmen. Mit der strategischen Neuausrichtung reagiere die Rauch-Gruppe auf die zunehmende Relevanz von Online-Vermarktung, die fortschreitende Digitalisierung sowie die schnellere Internationalisierung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019