Projekte gemeinsam verwirklicht

Freudenberg.Hoch her ging es vor kurzem in der Kita Freudenberg. Dem Aufruf der Kita, sich an einem Wochenende an den Projekten „Eine Baustelle für unsere Kita- Kinder“ und „Neugestaltung eines Krippenspielsplatzes“ zu beteiligen waren neben Kita-Team und Elternbeirat auch zahlreiche Eltern und Kinder gefolgt.

Auf dem ganzen Gelände herrschte reges Treiben. Es wurde geschliffen, gestrichen, geschaufelt, geschnitten, konstruiert und neu installiert und damit das gesamte Außengelände wieder auf Vordermann gebracht.

Emsige Hände pflanzten darüber hinaus zahlreiche Büsche und setzten Fundamente für die zukünftige Bauhütte, die unentgeltlich von der Firma Ziegler in Freudenberg gebaut wird. Kostenlose Unterstützung mit „Know how“ und Material erfuhr die Kita auch durch den Inhaber der Firma „Garten und Landschaftsbau in Neusaß“ und seinen Mitarbeiter Raphael Schell. Lars Kaller, Forstrevierleiter in Freudenberg versorgte den Bautrupp mit Holzstämmen und der Obst und Gartenbauverein mit Büschen. Fleißige Kita- Kinder pendelten währenddessen mit ihren Schubkarren zwischen Erdhügel und Baustelle hin und her und füllen ihre Baustelle mit Erde auf.

Zur Freude der Kinder spendierten Elternbeirat, türkischer Verein und die Freudenberger „Kerweburschen“ Gabelstapler, Schubkarren, Schaufeln, Sackkarre, Zementmaschine und weiteres Baustellen-Equipment – und Sandkasten-Zubehör für die Kleinsten. Zum Abschluss der zweitägigen Aktion gab es für alle Helfer ein Vesper. kita

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019