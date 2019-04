Raum für eigene Interpretationen

Die Vernissage der Ausstellung „Sun City“ lockte viele Kunstfreunde in die Amtshausgalerie. Die besonderen Kunstwerke boten Anlass für zahlreiche Gespräche.

Freudenberg. Besondere Gemälde, Installationen aus Romanzeilen und Fotos, geschaffen von Künstler Reiner Pfeiffer, entführen die Besucher der Amtshausgalerie in Fantasiewelten. Die musikalische Umrahmung bei der Vernissage am Samstagabend übernahm Tine Maier mit dem Saxofon.

Bürgermeister Roger Henning freute sich, dass Pfeiffer bereits zum zweiten Mal in der Galerie ausstellt. 2007 war er mit seiner Ausstellung „Gschmacksach – unsere Katz frisst Mäus – ich nicht“ vertreten, die viele begeistert habe. „Jede Art von Kunst sendet ihre eigene Botschaft und spricht eine ganz persönliche Sprache.“ Gerade die gemalte Bildersprache vermöge es, zeitlos zu faszinieren, besonders dann, wenn sie das Auge der Fantasie beflügle.

Kunst und Malerei seien die Leidenschaft von Pfeiffer, der bereits seit seinem Studium an der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg sein Institut zur Beibehaltung ästhetischer Gewohnheiten in Wertheim leitet. Seine Kunstkurse in Wertheim, aber auch an der Kunstakademie in Alixan, Südfrankreich, seien für viele Künstler ein Erlebnis.

Die Werke von Pfeiffer spiegelten das Zitat von Jose Ortega Y Gasset wieder: „Das Kunstwerk ist eine imaginäre Insel, die rings von Wirklichkeit umbrandet ist.“

Im Speziellen gehe es in der Ausstellung „Sun City“ um These und Antithese in einem Werkkomplex, also in einem Produkt schöpferischer Arbeit beziehungsweise dessen, was der Künstler in dieser hervorgebracht habe.

„Dem Unterbewusstsein Bilder zu entlocken, Ausflüge ins Fantastische jenseits von Regeln und kühlem Wissen bestimmt den Stil des Künstlers.“ Die Fragen, wozu und warum, würden meist unbeantwortet bleiben, sie ließen dem Betrachter Raum, eigene Interpretationen zu finden.

„Dem Ideenreichtum im Bereich der Kunst sind keine Grenzen gesetzt. Dies zeigt uns Sun City mit seiner Gesamtkonzeption aus Gemälden und Objekten.“ Pfeiffer habe einen unverwechselbaren persönlichen Kunststil entwickelt. „Kunst ist frei, Kunst kann erfreuen, neugierig machen, Anstöße geben, langweilen, provozieren, aber am wichtigsten, sie sollte niemals langweilig sein.“ Dies werde bei einer Ausstellung von Pfeiffer immer garantiert.

Die Einführung in „Sun City“ übernahm der Künstler selbst. Laut Henning ist solch eine persönliche Einführung durch den Schaffenden für die Gäste ein besonderes Erlebnis. Sie könnten die Ideen des Künstlers selbst miterleben und fühlen, wie diese ihn bei der Schaffung inspiriert haben.

Pfeiffer erklärte, er wolle die Ausstellung in knappen Worten erläutern, um den Gästen einen Eindruck zu vermitteln. „Das bedeutet nicht, dass sie mir darin folgen müssen“, gab er dem Publikum mit. „Möglicherweise nehmen sie anders wahr, was durchaus legitim ist, und letztlich für jede gute Arbeit spricht, da sie offen ist und der Betrachter sich ihr gegenüber verhalten kann.“ Es gebe keine Doktrin. Ganz übergeordnet beschäftige er sich in seiner Kunst mit der Auflösung, der Entpersonalisierung, als Schöpfer eines stringenten Markenzeichens. „Dennoch wird das Werk durch rote Fäden vor dem völligen Erlöschen bewahrt.“

Die differente Wahrnehmung des Seins, die Gesetzmäßigkeiten, die im Zufälligen zu entstehen scheinen, seien unter anderem Thema seiner Arbeit. In der Ausstellung „Sun City“ divergierten die einzelnen Haltungen und würden dennoch einen Brei aus dem Leben geschöpft ergeben. „Dies soll heißen, dass hier positiv Aufsteigendes dem destruktiv Absteigenden gegenübergestellt wird, ohne zu werten.“ Viele Werte, gleich welcher Couleur, unterlägen dem Zeitgeist und bedürften immer wieder einer Neubewertung.

Die Bilder der Serie „Sun city“ und „sitting sun sur Market“ erinnerten auch an die Tage der 60er und 70er Jahre in Los Angeles und San Francisco. Die Arbeiten „scared“, „willentlich“, „wissentlich“, „o my goodness“ und „why bleeding“ zollten ihren Tribut an den Roman und Film „Clockwork Orange“. In ihnen sind Textzeilen aus dem Roman und schwarze Untergründe zu besonderen Installationen vereint. Hin und wieder bekomme er zu hören, dass vor allem bei den stark farbigen Werken doch alles nur Zufall sei. Dies löse bei ihm ein Stirnrunzeln aus. „Ich bestimme die Farbtöne, die Anzahl derselben, die Liquidität, das Format und die Dauer des Flusses der Farben. Wenn man wolle, sei dies Zufall – so wie bei jedem Dirigenten vor dem Orchester, der den Einsatz, die Lautstärke und so weiter bestimme. Er hoffe, es sei so viel Flüchtigkeit in „Sun city“ erhalten, dass man nicht allem habhaft werde und er weiterhin dem Unbekannten näher komme. „Um doch zu wissen, am Ende kommt kein Tor, durch das man schreitet und plötzlich erleuchtet ist.“ Das Scheitern sei programmiert und evoziert ein Weiter so.

Mit den Worten „Sie dürfen die Tür öffnen und sich überraschen lassen“, eröffnete Caroline Becker vom Tourismusbüro die Ausstellung. Eine Einladung, auf die sich die zahlreichen Gäste gerne einließen.

Die Ausstellung ist noch bis 12. Mai jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019