Rettungsschwimmausbildung stieß auf wenig Interesse

Boxtal.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich 23 Mitglieder der Boxtaler DLRG-Gruppe im Gasthaus „Rose“. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Vorsitzenden Rolf Döhner.

Neben der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung beteiligte sich die DLRG rege am kulturellen Leben der Gemeinde Boxtal, so bei Kindergartenfest anlässlich des 80-jährigen Bestehens, am „Autofreien Sonntag“ im August, am Fackelschwimmen in Freudenberg und an der „Langen Schwimmbadnacht“ in Külsheim. Hier wurden von der Ortsgruppe 268 Bahnen geschwommen. Anna Friedlein brachte es auf beachtliche 120 Bahnen beziehungsweise drei Kilometer.

Im Külsheimer Schwimmbad erfolgte im Winter 2017/2018 mit 14 Kindern ein Anfängerschwimmen. Eine Umfrage hat ergeben, dass die Eltern sehr zufrieden waren und sich noch mehr Kurse wünschten. Collin Dürrbeck wurde vom Vorsitzenden in der Versammlung das „Seepferdchen-Abzeichen“ ausgehändigt.