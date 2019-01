Rudolf Meier ist Verein seit 86 Jahren treu

Seinen 99. Jahrtag feierte kürzlich der SC Freudenberg. Dabei wurden langjährige Mitglieder und erfolgreiche Sportler geehrt Fritz Haamann gehört dem Verein seit 80 Jahren an.

Freudenberg. In seiner Ansprache vor rund 100 Mitgliedern in der Aula der Lindtalschule Freudenberg ging Vorsitzender Michael Lazarus auf die Bedeutung der Vereine in Deutschland ein. Insbesondere in den kleinen Gemeinden seien diese wichtig für sportliches, gesellschaftliches und kulturelles Engagement. Rund 40 Prozent der Bundesbürger seien ehrenamtlich in Vereinen engagiert. Das entspreche 25 Millionen Menschen. Und diese seien grundsätzlich zufriedener im Vergleich zu anderen Menschen, da die Zusammenarbeit im Verein Zusammenhalt und viel Positives biete.

Lazarus bedankte sich bei allen ehrenamtlich für den SC Freudenberg Tätigen. Besonders würdigte er Rewe-Markt-Betreiber Johannes Hösch für die Initiative und Unterstützung beim „Stickerstars-Album“, das ein voller Erfolg geworden sei. Die Einnahmen des SC aus dem Aufkleberverkauf kommen komplett der Vereinsjugend zugute.

Bürgermeister Roger Henning wies nochmals auf das 99-jährige Bestehen des Vereins hin. Wie er betonte, freue er sich schon auf die Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr. Für dieses Ereignis sagte der Bürgermeister die Unterstützung der Stadt Freudenberg zu.

Weiter ging er auf den erforderlichen Austausch der Heizung im Sportheim ein. Hierfür habe die Stadt bei ihrer Haushaltsplanung 2019 einen Zuschuss vorgesehen.

Traditionell werden beim Jahrtag langjährige Mitglieder geehrt. Diesmal erhielten 25 Frauen und Männer eine Auszeichnung. Zwei Mitglieder, die dem Verein seit 50 Jahren angehören, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ein Höhepunkt waren diese Ehrungen: Fritz Haamann, mit 98 Jahren das älteste Mitglied des SC Freudenberg, gehört diesem seit 80 Jahren an. Rudolf Maier wurde für seine 86-jährige Treue ausgezeichnet. Die Mitglieder würdigten die beiden Jubilare mit stürmischem Beifall.

Ebenfalls ehrten die Verantwortlichen die erfolgreichen Leichtathleten, Aushängeschilder des SC Freudenberg. So wurde Lukas Mayer für seine Leistung im Weitsprung U18 in die Badische Bestenliste aufgenommen. Lazarus gratulierte dem Sportler zu dieser hervorragenden Leistung.

Darüber hinaus freute sich Evelyn Kobes,, Abteilungsleiterin Leichtathletik, dass 28 Vereinsmitglieder die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich absolviert haben und übergab diesen die Auszeichnungen.

Für besondere Leistungen gewürdigt wurde Norbert Kettinger, der seit 40 Jahren für den SC Freudenberg als Verbandsschiedsrichter aktiv ist. sc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019