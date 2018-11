Saison ohne Prinzenpaar

Freudenberg.Die Machtübernahme der Freudenberger Narren begann am Sonntag um Punkt 11.51 Uhr. „Zur Faschingszeit bin ich frivol und munter, doch in Freudenberger treibt’s einer noch bunter“, verwies Florian Gehrig, Vorsitzender der Freudenberger Finkenbrüchle, auf den Bürgermeister, der es sich am Fenster im ersten Obergeschoss des Rathauses bequemt gemacht hatte. „Mit Hilfe der Garde und eurem Applaus, holen wir den jetzt aus dem Rathaus raus“, erklärte Gehrig.

Henning erwiderte, er erwarte statt Kritik Lob von den Narren. Mit vereinten Kräften der Garde und dem Schuss einer Konfettikanone zwang man den Bürgermeister zur Aufgabe. Für die Narren gab es trotz des Erfolgs eine schlechte Nachricht. Auch in diesem Jahr fand sich kein Prinzenpaar. Doch der Prinzregent wird sie wieder würdig vertreten. Nach dem die vielen Finken, begleitet von der Stadtkapelle, schunkelnd das Finken und das Stromerlied gesungen hatten, vermeldete Karch, er sei während der Fachingszeit als Ausscheller unterwegs, denn mit dem schnellen Internet dauere es ja noch. nde „selbst gebabbelte Fakenews“. Seine erste Meldung betraf die Entmachtung des Bürgermeisters.

Weiter berichtete er, dass am Mainparkplatz die Grünfläche zur Verkehrsberuhigung in die Hauptstraße verlegt und die Stelen des Parkplatzes abgebaut und zum Bau des neuen Feuerwehrhauses verwendet würden. Die Boulebahn am Main ließe sich mit einen Eimer Wasser zur Eisbahn wandeln. Die Machtergreifung wurde im Rathausinnenhof gebührend gefeiert. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018