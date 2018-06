Sanierung nun im Jahr 2019 vorgesehen

Anzeige

Die Sanierung der Brücke am „Hirschen“ in Wessental verzögert sich. Die Arbeiten können nicht in den Sommerferien durchgeführt werden, da die Baufirmen Urlaub haben.

Freudenberg. Es waren keine wirklich guten Nachrichten, die Bürgermeister Roger Henning und Baufachbereichsleiter Matthias Gallas in der Sitzung des Freudenberger Gemeinderates verkünden mussten. Die Brücke am „Hirschen“ in Wessental kann nicht, wie vorgesehen, in den Sommerferien saniert werden. Denn auf die am 21. März veröffentlichte Ausschreibung der Bauarbeiten hatten zwar vier Firmen die entsprechenden Unterlagen angefordert.

Gemeinderat in Kürze Nichtöffentlich gefasste Beschlüsse gab Bürgermeister Roger Henning zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag bekannt. So wurde vom Verwaltungsausschuss entschieden, die Verwaltungsstelle der Musikschule ab dem 1. Juli mit Natalie Hirsch zu besetzen. Sie wird Nachfolgerin von Gabriele Müssig, die in den Ruhestand geht. Vom Ausschuss beschlossen wurde auch, dass die Stadt das Vorkaufsrecht für die Grundstücke Flurstück-Nummer 593 und 594 (Teil), betrifft die Hauptstraße 224 und 226, ausüben und die Flächen erwerben soll. Beigetreten ist die Stadt dem Förderverein Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention. Das sei kostenlos und hier gelte, „was nichts kostet, ist trotzdem gut“, so der Bürgermeister. Die Firma Co.met wurde vom Ausschuss mit dem Auftrag zur Automatisierung der Wasserablesung bedacht. Die Kosten betragen 1,48 Euro pro Zähler, gesamt rund 2.220 Euro jährlich. Ziel sei es, Ablesungen und Abrechnungen zu verbessern und bürgerfreundlicher zu machen, begründete Henning. Vom Gemeinderat aufgehoben wurde der Sperrvermerk auf der Haushaltsstelle zur Beschaffung eines MTW für die Feuerwehr. Das Fahrzeug zum Preis von 18 000 Euro brutto ist inzwischen erworben worden. Architekt Peter Farrenkopf ist am Montag als neues Mitglied in den Gutachterausschuss der Stadt Freudenberg für den Rest der bis zum 21. Februar 2020 laufenden Amtszeit bestellt worden. Die Neubesetzung war nötig, da der langjährige Gutachter, Rainer Leichtenschlag, aus dem Gremium ausscheiden wollte. Dessen Nachfolger als Vorsitzender des Ausschusses wird der bisherige Stellvertreter Matthias Gallas. Der Bürgermeister informierte, dass für die Maßnahme „Pumpwerk Eichelsee“ im Rahmen der Optimierung der Wasserversorgung eine Förderung von 39.400 Euro gewährt wird. Für das Programmjahr 2018 im Rahmen der Städtebauförderung wurde Freudenberg nicht bedacht. Mit ein Grund dafür sind notwendige Überarbeitungen der Konzeptionen, nachdem es ernsthafte Überlegungen der Firma Rauch gibt, ihr Werk eins in der Stadt zu schließen, wodurch rund 25 000 Quadratmeter für andere Nutzungen frei würden (wir berichteten). Gemeinsam von Feuerwehr und Stadtwerken soll eine Lösung für die von Markus Zipprich (CDU) in der vorangegangenen Sitzung angesprochenen Probleme mit der Druckerhöhungsanlage Boxtal gefunden werden, so Matthias Gallas. Ortsvorsteher und Stadtrat Rolf Döhner (CDU) machte darauf aufmerksam, dass Anlieger Befürchtungen hätten, dass Druckschwankungen zu Schäden führen könnten. Ellen Schnellbach (CDU) kritisierte, dass Angler mit ihren Fahrzeugen über den Sportplatz am Schleusenspielplatz fahren und ihre Autos dann in den Wiesen am Main abstellen. Es sei doch „verwunderlich, dass man seine Angel und sein Fischernetz nicht die paar Meter tragen kann“. Ähnliche Klagen führte später auch eine Zuhörerin, betreffend des sogenannten „Rentnerwegs“ am Ortsausgang Richtung Miltenberg an. „Die Angler stellen ihre Autos ab, wo sie wollen.“ Zudem werde man „angepöbelt“, gehe man auf dem Weg mit dem Hund spazieren und dieser belle. Während sich Peter Eckert (CDU) „mehr Präsenz der Polizei“ wünschte, sagte Roger Henning, gerade darüber könne man sich in den zurückliegenden Monaten nicht beklagen. Auf die Veralgung der viel genutzten Wassertretanlage in Rauenberg machte Margarete Schmidt (CDU) aufmerksam. Julika Saatmann-Hösch (CDU) wunderte sich, dass der Badesee am Mittwoch nach Pfingsten um 12 Uhr geschlossen worden sei, weil gegen 16 Uhr ein Gewitter vorhergesagt worden sei. Dies liege in der Verantwortung der Bademeister. Es gebe klare Regelungen und im Allgemeinen passe das mit den Entscheidungen der Verantwortlichen, meinte der Bürgermeister. ek

Ein Angebot abgegeben hat letztlich aber keine von ihnen. Der Grund dafür war vor allem der genannte Zeitraum, den man als Auftraggeber gewählt hatte, um die Behinderungen in der Ortschaft so gering wie möglich zu halten, in dem die Unternehmen aber selbst meist Urlaub machen und ansonsten die Kapazitäten zu gering sind.