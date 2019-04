Satzungsänderung beschlossen und Vorstand neu aufgestellt

Freudenberg.Bei Jahreshauptversammlung der DLRG Freudenberg dankte Vorsitzende Peter Haamann der Stadtverwaltung, dem Bauhof und den städtischen Mitarbeitern für die Unterstützung, sowie den Bademeistern Patrick Pölleth und Jochen Beck für die gute Zusammenarbeit. Der Feuerwehr sprach er seinen Dank aus und lobte das gute Miteinander der Hilfskräfte. Schriftführerin Sonja Büttner-Roth blickte auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Traditionsveranstaltungen zurück. Zum Jahresende gehörten der DLRG Freudenberg 666 Mitglieder an.

Der Technische Leiter Einsatz, Stefan Zöller, verzeichnete ein ruhiges Jahr für den Einsatztrupp, der nur zwei Mal zum Ernstfall alarmiert wurde. Es wurden 8 Übungen abgehalten. Bei verschiedenen Anlässen stellte der Einsatztrupp den Sanitätswachdienst. 450 Stunden wurden für Aus- und Weiterbildungen investiert. Die Personalstärke ist wegen altersbedingten Austritten auf 26 Personen gesunken. Stefan Zöller dankte den Ausgeschiedenen für ihre Arbeit. Das Jugendeinsatzteam „JET“ hielt 14 Übungen ab.

Yvonne Bachmann informierte über den Bereich Schwimmen/Rettungsschwimmen. Am Montagsschwimmen nahmen im Schnitt weit über 80 Kinder teil. Um die Ausbildung weiterhin effektiv gestalten zu können, wurde für die neue Saison eine Voranmeldung mit einem Festbetrag eingeführt. 24 Schwimmbetreuer stellten sich zur Verfügung. Es konnten 81 Schwimmabzeichen vergeben werden. Beim Freitagsschwimmen waren es im Schnitt 27 Teilnehmer und 6 Betreuer. Hier wurden 24 Abzeichen vergeben.

Nach einer ausführlichen Wacheinweisung standen im Sommer 5 Wachgruppen mit insgesamt 37 Wachgängern zur Verfügung, die insgesamt 877 Wachstunden leisteten, unterstützt von den DLRG Ortsgruppen Waibstadt, Königheim und Bad Mergentheim.

Christina Wolz berichtete von den Aktivitäten der DLRG Jugend. Es fanden 7 Jugendsitzungen und 5 Bastelnachmittage statt. Bei der langen Schwimmbadnacht in Külsheim wurden 1272 Bahnen „erschwommen“, um Spenden für den Erhalt des Schwimmbads zu sammeln.

Hans-Werner Höfling bescheinigte ein solides Plus in der Kasse, die von Bodo Kapp und Norbert Oppelt geprüft und für tadellos befunden wurde. Zu den größeren Ausgaben zählt die Erneuerung des Tauchkompressors für rund 3000 Euro. Peter Haamann merkte an, dass Rücklagen für Ersatzinvestitionen gebildet werden. Nach der Entlastung des Vorstands durch die Versammlung wurde eine Satzungsänderung einstimmig beschlossen. Zur Zukunftssicherung kann man nun mehr als ein Stellvertreter an die Vorstandstätigkeit heranführen.

Bezirksleiter Thomas Zemmel sprach der Ortsgruppe Lob und Dank für das Engagement aus. Er bot an, mit der Ortgruppe Osterburken ein Wachwochenende am Badesee zu übernehmen, was von Peter Haamann für den 29. und 30. Juni angenommen wurde. Bürgermeister Roger Henning dankte allen Helfern für deren Einsatz. Der Badesee verzeichnete 2018 eine sehr gute Saison. Freudenberg hält weiterhin am Badesee fest, jedoch schließen jedes Jahr im Schnitt 80 Bäder in Deutschland. Das schlägt sich auch auf die Schwimmausbildung nieder. Henning sieht hier dringenden Handlungsbedarf auch grenz- und länderübergreifend. Peter Haamann griff dies auf und verwies auf die Petition „Rettet die Bäder“ (www.dlrg.de/rettet-die-baeder) der DLRG. Die Schließungen gehen zulasten der Wassersicherheit der Bevölkerung.

Es folge die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehnjährige Mitgliedschaft: Olga Czornyj, Hansjürgen und Maximilian Heinrich, Olivia Hösch, Armin, Simone und Leif Kern, Marisa Kern, Cindy Kirchner, Emma Rauch, Marie Schletz, Alicia, Florentin, Jannik, Michael und Valentin Stiehl sowie Sibylle Tauchmann-Stiehl. Für 25 Jahre: Nicole Krutsch, Fabian und Katharina Müssig, Wendel Rauch, Michael Ullrich, Jochen Walla und Silke Zöller. Für 40 Jahre: Petra Brand, Ingo Rauh, Bruno Salzmann und Ute Wahler. Für 50-jährige Mitgliedschaft: Margarete Becker, Karl-Heinz Kaufmann, Otto Keck, Bernhard Kern, Hermann Köhler, Bernhard Leist, Elke Lotzow, Karin Mai und Georg Schiller.

Nach den Ehrungen freute sich Peter Haamann, eine Spende über 350 Euro vom Verein „Wir bewegen was“ entgegen zu nehmen. Diese wird für die Kinder- und Jugendschwimmausbildung verwendet.

Es folgten die Neuwahlen. In ihren Ämtern bestätigt wurden als Vorsitzender Peter Haamann mit seinem Stellvertreter Harald Fuchs, Hans-Werner Höfling als Kassenwart, Armin Wienand als Technischer Leiter Ausbildung Kinderschwimmen, Florian Gehrig als Technischer Leiter Fahrzeug, Andreas Wolz als Technischer Leiter Funk und Kommunikation, Manuel Walla als Technischer Leiter Boot sowie Hansjürgen Heinrich als Technischer Leiter Sanitätsdienst.

Sonja Büttner-Roth wurde zur zweiten Stellvertreterin des Vorsitzenden gewählt. Carmen Wienand wird Schriftführerin und Michaela Pölleth Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Yvonne Bachmann, seit 1992 Vorstandsmitglied, schied aus und übergab die Technische Leitung Ausbildung Rettungsschwimmen an Christina Wolz.

Einen Führungswechsel gab es beim Einsatztrupp. Nach 14 Jahren an der Spitze gab Stefan Zöller sein Amt als Technischer Leiter Einsatz an Andreas Fenz und sein Amt als Technischer Leiter Material an Manuel Walla weiter. Er bleibt zusammen mit Ute Reiner Beisitzer. Als Stellvertreter des Technischen Leiters Einsatz wurden Andreas Wolz und als Technische Leiterin Tauchen Janine Fenz gewählt.

Nicht mehr zur Wahl standen Gerd Reiner nach 50 Jahren und Robert Wolz nach 44 Jahren im Vorstand. Norbert Oppelt und Bodo Kapp übernehmen weiter die Kassenprüfung.

Bereits am Wochenende zuvor wurde die neue Jugendvorstandschaft gewählt. Das Amt der Jugendleiterin übernahm Laura Diehm von Christina Wolz, Lorena Kempf wurde als Stellvertreterin, Lara Roth als Schriftführerin, Anne Höfling als Kassenwartin, Lisa Höfling als Ressortleiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Gregor Hösch und Tatjana Kaller als Beisitzer und Jonas Rauh sowie Natascha Fuchs als Freie Mitarbeiter gewählt. dlrg

