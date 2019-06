Schmuck bei Einbruch gestohlen

BÜRGSTADT.Zu einem schadens-trächtigen Einbruch ist es in der Zeit von Donnerstag bis Montagabend in der Straße „Am Stadtweg“ gekommen.

Der Täter gelangte auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und erbeutete aus einer Wohnung Schmuck und Bargeld im unteren sechsstelligen Bereich. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Der Wohnungsinhaber kam am Montagabend gegen 20 Uhr von einer fünftägigen Reise zurück und stellte das Fehlen verschiedener hochwertiger Schmuckstücke und von Bargeld fest. Wie der unbekannte Täter in das Haus eindringen konnte, ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen hat. In der Wohnung zeigten sich lediglich an einer versperrten Zimmertür Aufbruchspuren.

Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo neben der Spurenauswertung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bürgstadt im Bereich der Straße „Am Stadtweg“ gesehen haben, sollen sich unter Telefon 06021/8571732 melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.06.2019