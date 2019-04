Schwungvolle spanische Rhythmen

Rauenberg.Die Vorbereitungen für das Konzert des Musikvereins Rauenberg am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr in der „Raubachhalle“ Rauenberg sind fast abgeschlossen. Unter dem Motto „Música Española“ wirkt neben dem gastgebenden Musikverein der Musikverein Schweinberg am Konzert mit. Die Akteure haben sich in den letzten Wochen intensiv vorbereitet. So verspricht das Frühjahrskonzert ein besonderer Abend zu werden, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Bei diesem Konzert dreht sich alles um Spanien und spanische Musik mit deren schwungvollen Rhythmen. Viele kennen das Land von einem Urlaub auf den Balearen, von einem der vielen schönen Sandstrände oder von einer Städtereise nach Madrid oder Barcelona.

Eine abwechslungsreiche Musikfolge mit stimmungsvollen modernen Klängen, die zum Tanzen anregen, gehört genauso zum Programm wie der bekannte Welterfolg „Carmen“ oder bekannte Stücke wie „Spanish eyes“ und „Bésame Mucho“. Mit „Despacito“, einer Mischung aus Latin Pop und lässigen Rhythmen, wollen die Musiker ihre Zuhörer gleichermaßen begeistern.

Jeder kann sich bei der Musik „Spanischer Zigeunertanz“ die Stierkampfarena und den Torero schon vorstellen. Weitere Stücke der spanischen Sänger Alvaro Soler und Julio Iglesias runden das kurzweilige Programm ab. Beide Kapellen unter der jeweiligen Leitung von Luk Murphy und Bernd Hofmann versprechen einen musikalischen Hochgenuss. Es erwartet den Besucher ein bunter Querschnitt zauberhafter, moderner Blasmusik.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019