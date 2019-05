„So leset die Geschicht’“

Die Boxtaler Bernhard und Marina Müller erfreuen mit selbst komponierter, historisch angehauchter Musik ihre Zuhörer.

Boxtal. „Durch die Musik kommt man sehr viel mit den Menschen in Kontakt“, sagt Bernhard Müller. „Wir wecken Erinnerungen bei den Zuhörern und man spürt, dass unsere Musik den Menschen gefällt.“ Der 60-jährige Boxtaler widmet sich zusammen mit seiner 57-jährigen Ehefrau Marina seit Jahren den Vaganten- und Bänkelliedern.

Der Name des Duos „Rana Ridibunda“ ist an die lateinische Bezeichnung des Seefroschs angelehnt. Nicht von ungefähr, denn die Boxtaler tragen den scherzhaften Beinamen „Böxler Frösch“.

Rockmusik war früher ihre große Leidenschaft. Die spielen sie heute noch. Inzwischen ist vor allem selbstkomponierte historische Musik dazugekommen. „Wenn jemand vor 20 Jahren zu mir gesagt hätte, dass ich so ein umfangreiches Repertoire deutschsprachiger Lieder habe, hätte ich gesagt, du spinnst“, meint Bernhard Müller. Das Interesse an dieser Art von Musik sei um das Jahr 2000 aufgeflammt. Marina und Bernhard Müller lasen gerade das Buch „Narziss und Goldmund“ von Hermann Hesse, in dem ein Wandersänger vorkommt. Eine weitere Ursache war eine besondere Begegnung. „In Lindau am Bodensee trafen wir einen Wanderer mit einer Laute, der mittelalterlich gekleidet war und Straßenmusik machte.“ Das habe Bernhard damals auf die Idee gebracht, selbst Wandern zu gehen und die Straßenmusik dabei als Haupteinnahmequelle der Wanderzeit zu nutzen. Sein Beschluss: Es sollen nur deutsche Lieder gesungen werden. „Wider Erwarten war meine Frau sofort von der Idee angetan und wollte mitwandern“, erinnert sich Bernhard. Doch welche deutschen Lieder waren passend für so ein Unterfangen? „Einige Lieder kannten wir durch unser ehrenamtliches Engagement bei den Zeltlagern der DLRG Boxtal.“

Noch im gleichen Jahr startete das Paar zu einer ersten Wanderung. Es ging eine Woche quer durch den Odenwald von Weinheim nach Boxtal. Vor dieser Wanderung hatte Bernhard Müller versucht, eine wetterbeständige Gitarre mit einem Resonanzkörper aus einem Spülbecken zu bauen. „Das große Problem war das Gewicht.“ Auf einem Flohmarkt in Tauberbischofsheim fanden die beiden Musiker eine kleinere Laute, die zum Wegbegleiter auf ihren Wanderungen wurde. „Während der ersten Tour sangen wir vor allem Zeltlagerlieder.“ Viele Menschen denen sie begegneten, hätten weitere Liedideen geliefert. Ein intensives Sammeln von Liedgut begann.

Zurück nach der ersten Wanderung hatte Marina Müller festgestellt, dass sie für die nächste Tour ein Liederbuch haben möchte. Das handgefertigte Buch hat ein selbst bearbeitetes Ledereinband. Durch die Bearbeitung der Seiten mit Leinöl, wirkt das Papier zudem alt. Anfangs hätten noch keine mittelalterlichen Lieder zum Repertoire gehört. Sie sangen Lieder wie „Mein Freund der Baum“ von Alexandra oder „Heute hier, morgen da“ – alles, was die Passanten gern hörten. Absoluter Favorit sei immer „Die Gedanken sind frei“ gewesen.

Jedes Jahr ging das Paar eine Woche auf Wanderschaft und spielte Straßenmusik. „Wir machten alles spontan. Es gab auch keine geplanten Übernachtungen“, erzählen di beiden. So habe man teilweise in Grillhütten übernachtet, weil sie kein Zelt mitnehmen wollten. Die letzte Wanderung fand vor sieben Jahren statt.

Im Laufe der Zeit wuchs das Liederbuch derart an, dass ein zweites dazukam. Vor neun Jahren war das Duo erstmals auf der Burgkurzweyl zu Cullesheym mit Auftritten dabei. „Bis dahin hatten wir einige mittelalterliche Lieder der Band ’Ougenweide’ gesungen, die in den 70er Jahren sehr bekannt war.“ Inspiriert von anderen Musikern auf dem Mittelalterspektakel kamen weitere Lieder dieser Art dazu. Außerdem bekamen die Müllers eine Einladung zum Musikantentreffen mit historischer Musik „Winneweh“ im Freilandmuseum Gottersdorf, an dem sie 2011 erstmals teilnahmen. Gema-freie Musik sollte es sein. Deshalb entschied sich das Paar, historische Texte mit selbst komponierten Melodien zu vertonen.

Dazu griffen sie unter anderem Texte von Walter von der Vogelweide, Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe und die deutschen Übersetzungen von Francois Villon auf. Inhaltlich üben diese Texte Gesellschaftskritik, erzählen von Herzschmerz und oder sind richtige Schauerballaden über den Tod. Das Repertoire von Marina und Bernhard reicht inzwischen vom Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert. Der Reiz dieser ausgesuchten Texte sei, dass sie oft eine Geschichte erzählen. Außerdem gebe zu wenig deutsche Volkslieder. „Und denen, die es gibt, denen fehlt oft die Geschichte“, meint Bernhard Müller.

Seine Lieder komponiert er übrigens auf der Gitarre. Je nach Text braucht er dafür einige Stunden, aber auch schon mal Tage. So entstanden über 30 eigene Melodien im mittelalterlichen Stil. „Echte Komposition aus dem Mittelalter sind kaum überliefert“, kommentiert Bernhard diese Entwicklung. Irgendwann griffen die beiden Sänger auch regionale Geschichten für ihre Texte auf. Heute treten Marina und Bernhard Müller vor allem auf historischen Veranstaltungen wie Stadt- und Dorfjubiläen, der Burgkurzweyl und dem „Winneweh“ auf.

Und wie früher für Bänkelsänger typisch, möchten die beiden die Geschichten ihrer Lieder zukünftig mit selbstgemalten Plakaten ergänzen. An ihnen arbeitet Bernhard Müller zur Zeit.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019