Sommerferienbetreuung soll angeboten werden

Rauenberg.Zu ihrer ersten Hauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Fördervereins der Eichwald-Grundschule Rauenberg. Rund ein Viertel der Vereinsmitglieder war gekommen. Der Vorsitzende Klaus Böxler schilderte die Arbeit des Vereins in den zurückliegenden neun Monaten.

Um die Schulkindbetreuung bis 14 Uhr im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“ sowie die Unterstützung der Schule bei verschiedenen Projekten und Veranstaltungen gewährleisten zu können, sei eine Menge Arbeit zu erledigen gewesen, erklärte Böxler.

Erfolgreicher Erste-Hilfe-Kurs

Am Anfang stand der Zeitdruck, dass die Schulkindbetreuung plangemäß zum Schuljahresbeginn an den Start gehen konnte. Dies sei durch das sehr große Engagement der Betreuerinnen, der Schule und des gesamten Vorstands gelungen, betonte der Vorsitzende. Am 11. September 2017 startete pünktlich die Betreuung mit zwölf Kindern. Deren Anzahl hat sich inzwischen auf 17 erhöht. Somit nimmt nahezu ein Drittel der Kinder der Grundschule das Betreuungsangebot in Anspruch.