Sommerkino am 7. und 8. September vor der Badesee-Kulisse

Freudenberg.Zum zweiten Mal gibt es das Sommerkino am Badesee in Freudenberg und wieder hat das Publikum abgestimmt, welche Filme gezeigt werden. Das Kinomobil Baden-Württemberg bringt den Film, die Zuschauer die Stühle, Kissen, Decken. Vor der herrlichen Kulisse der Sandsteinbrüche werden am Freitag, 7. September, die britische Komödie „Swimming with Men“ und am Samstag, 8. September, der zweite Teil des französischen Kinoerfolges um die „Sch´tis“, „Die Sch´tis in Paris“ gezeigt. Für Snacks und Getränke sorgen die DLRG-Ortsgruppe Freudenberg, der TC Freudenberg und das Restaurant-Café Badesee. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Beginn des Films gegen 20.30 Uhr. Es wird Eintritt erhoben. Bei schlechtem Wetter entfällt das Sommerkino. Weitere Infos unter www.freudenberg-main.de. Bild: Stadt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018