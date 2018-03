Sonderausstellung wird verlängert

Anzeige

Freudenberg.Die Sonderausstellung „Fünfziger Jahre“ des Rauch Museums in Freudenberg geht in die Verlängerung: Bis Sonntag, 1. April, können Besucher viele Designstücke aus den 50er Jahren sehen. Ein gehobenes Schlafzimmer mit innovativer Spiegelankleide ist in der Ausstellung aufgebaut. Letztere bot Modebewussten nicht nur zwei schwenkbare Spiegel, sondern auch viele Fächer für Gürtel und andere Accessoires. Das Zimmer ist in der Ausstellung originalgetreu eingerichtet zu sehen – zusammen mit Zeichnungen von weiteren Rauch-Schlafzimmern aus dieser Zeit. pm