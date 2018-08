Spannende Reise in die Vergangenheit

Freudenberg/Bronnbach.Eine Fahrt nach Bronnbach organisierte der Freudenberger Kids-Treff im Rahmen des Ferienprogramms. Kreisarchivarin Claudia Wieland stellte den Besuchern sehenswerte Dokumente aus Freudenberg vor. Besonders interessant fanden die Kinder alte, handgeschriebene Urkunden mit Siegeln.

Bei der Führung durch das Kloster besichtigte die Gruppe den Joseph- und den Bernhardsaal, den Kreuzgang und die Kirche. Angeführt wurde sie dabei von einem Jungen, der ein Mönchsgewand anlegen durfte.

Dabei lernten die Kinder vieles über das Leben der Mönche in vergangenen Zeiten. Nach so viel Kultur genossen es die Mädchen und Jungen, sich auf dem Spielplatz an der Wertheimer Leberklinge austoben zu dürfen. Zum Abschluss gab es noch ein erfrischendes Eis. kt

