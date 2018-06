Spaß im Schaum

Anzeige

freudenberg.Mit „Let´s dance together“ und einer Schaumparty im Badesse im Seepark startet die Stadt Freudenberg, in Zusammenarbeit mit der DLRG Freudenberg, in die „Kulturwoche +“.

Am morgigen Freitag, 6. Juni, heißt es ab 18 Uhr „Let´s dance together“ mit Xenia und Romina. Hier sind coole „dance moves“ gefragt. Ab 20 Uhr gilt dann: „…ab in den Schaum und Spaß haben.“ Für die richtigen Beats sorgt Annika, alias D Jane Ännikay. Der Eintritt ist frei.

An diesem Samstag, 9. Juni, bietet die DLRG mit „Sport & Spaß“ das Sommeropening. Mit einer sportlichen Schlauchbootrallye am Samstag kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Daneben ist an beiden Tagen für Essen, Trinken und Unterhaltung bestens gesorgt. Für auswertige Gruppen besteht selbstverständlich wieder die Möglichkeit ihre Zelte im Badeseegelände aufzuschlagen.