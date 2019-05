Spaß und Bewegung an frischer Luft

Freudenberg.„Bewegung tut uns gut, macht fit und den Geist frei!“, hieß es vielversprechend in der Einladung zur Eröffnung der ersten Freudenberger Nordic Walking-Strecken am Freitagnachmittag. Unterschrieben war die Einladung von Dr. Stefanie Fey, Geschäftsführerin des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, denn in Kooperation mit diesem sind die drei Strecken unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades entwickelt worden. Und natürlich von Roger Henning. Doch ausgerechnet Freudenbergs Bürgermeister musste, gesundheitlich angeschlagen, passen. So kam sein Stellvertreter Lars Kaller zum Einsatz. Die Nordic Walking Strecken seien „für Menschen, die Freude an der Bewegung haben“, für alle Bürger der Stadt Freudenberg und im Sinne des sanften Tourismus für alle Besucher, sagte er.

Mit der Umsetzung der Idee sei Ende 2018 begonnen worden. „Der Wunsch nach solchen Strecken wurde immer wieder an die Stadt herangetragen.“ Der stellvertretende Bürgermeister nannte Melanie Lazarus „eine große Unterstützerin der Idee der Walkingstrecken“, lobte Roland Mayer und Caroline Becker für die Erarbeitung und Gestaltung der Orientierungstafeln und das Außenteam des Geoparks für die Ausschilderung. Er freue sich bereits jetzt auf die nächsten gemeinsamen Projekte, zu denen etwa ein weiterer „Geopunkt“ gehören könnte, diesmal in Boxtal. Burg, Friedhofskapelle und Flachsdarre sind bereits vorhandene Geopunkte und auch diverse Panoramaliegen und Bänke wurden über den Geopark gefördert und angeschafft, zählte der Redner auf.

Erstaunt nahm man die Aussage von Dr. Stefanie Fey zur Kenntnis, dass Freudenberg erst die zweite von mehr als 100 Mitgliedskommunen des Geoparks ist, die die Möglichkeit der Entwicklung solcher Strecken mit dem Geopark nutzt. „Das gehört zu unserem ‚Brot- und Buttergeschäft’“, stellte Fey fest. Es sei wichtig, neben all dem anderen, was man tue, auch diese klassische Aufgabe im Blick zu behalten. Und sie freute sich besonders darüber, dass man in Freudenberg offensichtlich stolz darauf ist, zu den Mitgliedsgemeinden des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald zu gehören.

Eine Strecke, 6,5 Kilometer lang, führt durch den Seepark und ist als leicht eingestuft. Eine weitere, „An Ziegelberg und Sinselein“ genannt, ist mit 5,4 km etwas für alle, die Ruhe lieben. Die Runde mit 9,9 Kilometern „Durch den Freudenberger Stadtwald“ ist schließlich etwas für anspruchsvolle Walkingfreunde. Auf jeder aber kann man in Gesellschaft ausprobieren ob, wie von Lars Kaller behauptet, Nordic Walking wirklich ein kommunikativer Sport ist. ek

