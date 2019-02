Sportabzeichen an 22 Aktive übergeben

Rauenberg.Deutsche Sportabzeichen wurden nun im Sportheim des FC Rauenberg an 22 Aktive übergeben. Zunächst bedankte sich der verantwortliche Prüfer Edgar Grein für die Teilnahme der Sportler im vergangenen Jahr an der 20. Sportabzeichen-Aktion des FC Rauenberg. Für die erste zeichnete 1999 Adolf Grein verantwortlich. Die Zahl der Teilnehmer stieg zwischenzeitlich von zunächst 43 auf 80 Personen. In den vergangenen Jahren sei sie aber stark gefallen, so Grein.

Dieser würdigte auch einen Mitprüfer Bernadette Grein und Eberhard Roth, bevor die Sportabzeichenbeauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim, Jutta Hellmuth, ein Grußwort an die Sportler richtete. Anschließend übergab sie die 22 Urkunden an die folgenden Sportler: Nicolas Ehmann, Anna Friedlein, Regina Gärtner, Adolf Grein, Bernadette Grein, Edgar Grein, Elvira Grein, Florian Grein, Vanessa Grein, Paul Knörzer, Ulrike Lindner, Isabel Müller, Christian Münkel, Pauline Münkel, Eberhard Roth, Katharina Roth, Marcel Schönig, Wolfgang Schwab, Ludwig Walla, Manuel Walla, Michael Wamser sowie Tilo Weißenborn. fc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019