Im Rahmen einer Faschingsfeier bekamen 26 Grundschüler ein Sportabzeichen verliehen. © Eichwald-Grundschule

Rauenberg.An der Eichwald-Grundschule in Rauenberg, Außenstelle der Lindtal-Schule in Freudenberg, wurden im Rahmen einer Faschingsfeier 26 Sportabzeichen an Schüler verliehen.

Wie es in einem Bericht der Verantwortlichen heißt, übergab Luisa Weißmann von der Volksbank Main-Tauber eine Spende in Höhe von 510 Euro aus der Aktion „Wir für hier“. Mit dem Geld wird das Spiele- und Betreuungszimmer

...

Sie sehen 27% der insgesamt 1477 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.02.2018