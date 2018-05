„Spürnase“ schneller als Sonarboot

Anzeige

Der Bezirk Frankenland umfasst DLRG-Gruppen aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis, sowie dem nördlichen Main-Tauber-Kreis von Freudenberg bis Bad Mergentheim.

Acht Gruppen übten den Einsatz

Insgesamt waren acht Gruppen mit rund 60 Personen nach Freudenberg gekommen, darunter auch jugendliche Mitglieder der DLRG, die sich für den Wachdienst interessierten.

Bürgermeister Roger Henning freute sich über die Veranstaltung. „Ich finde gut, dass die Premiere dieser zentralen Einweisung hier stattfindet.

So kann der ganze Bezirk unseren schönen See kennenlernen.“ Lob hatte er für die Freudenberger DLRG, die alles organisiert hatte. „Einige andere Gruppen wollen auch einmal ein Wochenende Dienst an unserem See tun“, freute er sich über deren Interesse.

Ja nach Wetter besuchen zwischen 25 000 und 35 000 Badegäste pro Saison den Badesee. Nach den geplanten Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung hofft Henning auf bis zu 50 000 Gäste. „Die Badeaufsicht und der Schwimmunterricht durch die DLRG sind sehr wichtig“, betonte er.

Der Bezirk hatte für die Wachdiensteinweisung und die Übungen ganz bewusst den öffentlichen Rahmen gewählt. So gab es für die Gäste des Sees, aber auch für Spaziergänger am Main vieles zu sehen. „Wir wollen auf die Bedeutung des Wachdienstes in Bädern und an Seen durch die DLRG aufmerksam machen“, erklärte Englert.

Dieser Wachdienst erfolgt rein ehrenamtlich. Man leiste so einen wichtigen Beitrag für das Allgemeinwohl. „In vielen Bädern wird die Badeaufsicht weitestgehend oder gar komplett von ehrenamtlichen der DLRG übernommen, sonst wäre der Badebetrieb nur stark eingeschränkt möglich oder die Bäder müssten sogar komplett geschlossen werden.“ Pro Badeeinrichtung fallen in der Saison durchschnittlich mindestens 40 bis 50 Wachtage an.

„Wir wollen mit der Veranstaltung auf dieses flächendeckende Engagement aufmerksam machen und um Unterstützung für unsere Gruppen werben.“

Am Vormittag fand die Wachdiensteinweisung für den Freudenberger Badesee statt. In ihr wird unter anderem besprochen, welche Gefährdungsbereiche es dort gibt, wie man die Übersicht über den See behält und wo sich das Equipment befindet. Außerdem lernen die Wachteams, wie sie sich bei Aufsicht und Rettung koordinieren können.

Taucher und Signalmänner

Die Taucher der DLRG übten im Surfsee. Außerdem fand dort ein Teil der Ausbildung der Signalmänner statt.Sie halten über ein Seil Kontakt zu den Tauchern. Einerseits dient dies deren Sicherheit, andererseits kommunizieren sie über den Zug daran mit den Tauchern.

Am Badesee wurden die Grundlagen der Ersten Hilfe bei Notfällen und der Reanimation geübt. „Die Fähigkeiten müssen jedes Jahr bei den Aktiven neu zertifiziert werden“, so der Leiter des Bereichs Einsatz.

Auf dem Main trainierte die Rettungshundestaffel der DLRG Wertheim mit vier ihrer Hunde. Angenommen wurde, dass eine Person von der Brücke zwischen Freudenberg und Kirschfurt fiel und untertauchte. Die Position des vermeintlichen Opfers wurde durch einen Geruchsstoff gekennzeichnet.

Vom Boot aus nehmen die Rettungshunde den Geruch war und zeigen ihn an. Da die Person aber weitertreibt, kann der Hund sie nicht positionsgenau anzeigen. So ermitteln man mit Hilfe der Spürnase und eines GPS-Geräts einen Bereich in dem sich die Person befinden könnte.

Dann kommt das Sonarboot zum Einsatz und sucht diesen so festgelegten Bereich ab.

Zum kompletten Absuchen der 40 000 Quadratmeter Übungsfläche würde das Sonarboot alleine rund vier Stunden brauchen. Der Hund schafft es in rund 20 Minuten. „Zeit ist ein zentraler Faktor“, erklärten die Trainer der Staffel.

Nach oder zusätzlich zum Sonarboot kommen kann die Rettungstaucher zum Einsatz.

Mit „Seabob“ trainiert

Einen besonderen Spaß für die Aktiven gab es im Badesee. Dort konnte ein „Seabob“ ausprobiert werden. Das Rettungsgerät wird mit einer elektrisch angetrieben Wasserdüse vorangebracht, wie ein Jetski. Mit seinen 33 Kilogramm Gewicht wird es zwischen zehn und 15 Stundenkilometer schnell. Zum Einsatz kommt es in größeren Seen oder im Küstenbereich. Mit ihm kann der Retter ohne zu ermüden auch längere Strecken durch Strömung und Wellen zurücklegen. Auch lässt sich ein Gurtretter anbringen um Personen damit abzuschleppen. Mancher hätte das Gerät gerne für seine DLRG Gruppe, die Kosten sind mit über 15 000 Euro pro System jedoch hoch. „Wir planen zwar zur Zeit nicht, eines anzuschaffen – die Retter sollen aber trotzdem solche Innovationen kennenlernen“, erläuterte Englert .

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018