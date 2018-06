Standort von Liegen erörtert

Anzeige

Boxtal.Neben den Haushaltsmittelanforderungen und der Ausgestaltung verschiedener Wege (siehe weiteren Artikel) beschloss der Boxtaler Ortschaftsrat am Dienstag Vorschläge für den Standort von Terassenliegen. Bürgermeister Roger Henning hatte eine solche Ausruhemöglichkeit für Spaziergänger und Wanderer versprochen. Die Liegen werden den gleichen Typ haben wie jene am Dürrhof bei Rauenberg. Priorisierter Standort ist bei der Waldgrenze am LT 2 Fischerlesrein, da man von dort einen wunderschönen Blick auf den Main habe. Sollte dieser Standort aus wichtigen Gründen nicht möglich sein, schlug man den Bereich am Waldrand an der „Eberstraße“ vor.

Ortsvorsteher Rolf Döhner hatte eine ganz Reihe Informationen für Bürger und Räte. Der Zugang zum Grünschnittcontainer auf dem Friedhof wurde, wie beschlossen, ausgeführt. In den nächsten Wochen wird noch ein Edelstahlgeländer am Zugangsweg und eine Absturzsicherung am Container installiert. Döhner mahnte in diesem Zusammenhang, im Container dürfte nur Grünschnitt aus dem Friedhof und nicht von andernorts entsorgt werden.

Im Boxtaler Ortschaftsrat notiert Die Grabsteine auf dem Boxtaler Friedhof wurden überprüft. Es gab zwei Beanstandungen, die Verantwortlichen wurden informiert. Die Kindergartenstraße wird zurzeit vielfach als Durchgangsstraße benutzt. Sie ist jedoch mit einem Durchfahrtsverbot und der Einschränkung „Anlieger frei“ gekennzeichnet. Somit darf sie nur von Anliegern und deren Gästen befahren werden. Ortsvorsteher Rolf Döhner wies auf zwei Termine hin. Am 13. Oktober feiert man im Rahmen der Taubertäler Wandertage den 50. Geburtstag der Ernennung Boxtals zum Erholungsort. Weiter rief er zur Informationsveranstaltung zur Neugestaltung des Freudenberger Friedhofs mit Landschaftsarchitekt Thomas Struchholz am heutigen Donnerstag um 18 Uhr im Bernhardsaal (unter der neuen Kirche) auf. Der Planer wird auch den Boxtaler Friedhof neu gestalten. In der laufenden Woche sollen in Boxtal umfangreiche Mäh- und Rückschnittarbeiten erfolgen. Voran geht es in Boxtal beim Breitbandausbau. Die Arbeiten an den Verteilerkästen sind abgeschlossen. Bis spätestens Ende des Jahres soll überall im Ort eine DSL Leitung mit 50mbit pro Sekunde verfügbar sein. Im Rahmen der Verlegung neuer Wasserleitungen in der Kirchstraße sollen in dieser auch Glasfaserleitungen verlegt werden. bdg

Im Bereich der Wildbachstraße will das Kreisstraßenbauamt das Geländer erneuern. Der betroffene Bereich reicht von der früheren Gaststätte „Bretze“ bis zur Brücke zur Kindergartenstraße. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die aufgestellten Sandsteinpoller entfernt werden. Dagegen hatte der Ortschaftsrat sein Veto eingelegt, denn diese seien ortsbildprägend. Wie Döhner berichtete, lässt die Behörde nun die Statik der Steine prüfen, um dann zu entscheiden.