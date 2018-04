Steg über den Wildbach gewünscht

Anzeige

„Eines der Großprojekte war die Herstellung der Durchlässigkeit des Wildbaches“, zählte Döhner weiter auf. Er überreichte Eckert ein Geschenk des Ortschaftsrates. Seit seinem Rücktritt vom Amt des Ortsvorstehers hat Eckert das Amt des Stellvertreters inne.

Einig waren sich Ortsvorsteher und Bürgermeister darin, dass man sich auch weiterhin das kommunalpolitischen Engagements Eckerts wünsche. „Wir brauchen seine Erfahrung und seinen Sachverstand im Gemeinde- und im Ortschaftsrat“, betonte Henning. Eckert signalisierte, er werde sich im kommenden Jahr für den Ortschafts- und Gemeinderat zur Wahl stellen. Wenn er keinen Nachfolger als Ortsvorsteher gefunden hätte, wäre das nicht mehr möglich gewesen. „Ich wollte in die zweite Reihe und das ist mir dadurch möglich geworden“. Den Rollentausch zwischen Döhner und ihm empfand als befreiend, auch wenn er gern Ortsvorsteher gewesen sei, sagte er. Mit zahlreichen Wünschen wandten sich Bürger und Ortschaftsräte an den neuen Ortsvorsteher. Ganz oben standen dabei der Steg über den Wildbach im Bereich der Kläranlage und die Überplanung des Boxtaler Friedhofs.

Bau eines Stegs

Bürgermeister und Ortsvorsteher versprachen, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau des Steges begonnen werde. Derzeit führe man Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern, um die Zuwegung sicherzustellen, erklärte Henning. Zur Finanzierung sollen Ausgleichsmittel des Windkraftprojekts verwendet werden. „Die Kosten für den Steg wird die Stadt übernehmen“, versprach der Bürgermeister.

Überplanung des Friedhofs

Auch dem Wunsch nach einer Überplanung des Friedhofs möchte man entsprechen. „Die Überplanung des Friedhofs in Boxtal ist inzwischen beauftragt“, so Henning. Sobald eine Grobplanung vorliege, werden der Ortschaftsrat und die Bürger am weiteren Verfahren beteiligt. Döhner ergänzte, dass zunächst noch in diesem Jahr der Zugang zum Grüngutcontainer vernünftig gestaltet werden soll.

Ortschaftsrätin Barbara Krebs brachte erneut den Wunsch vor, drei Geländer von Brücken über den Wildbach neu streichen zu lassen. Döhner und Henning signalisierten ihr, dass dies demnächst erfolgen wird.

Nachgefragt wurde nach der Möglichkeit in Boxtal eine Panoramaliege aufzustellen. Dies ist laut Bürgermeister möglich. Der Ortschaftsrat werde sich über einen Standort einigen und diesen der Verwaltung vorschlagen, kündigte Döhner an.

Sperrung des Zugangs

Weiterhin wurde die Sperrung des Zugangs zum Aussichtsturm am Fichtenfeld angesprochen. Dieser ist seit einiger Zeit nicht begehbar, da das Betreten der maroden Treppe gefährlich ist. Allerdings sind die Sperrkennzeichnungen verschwunden. Döhner wird Revierförster Lars Kaller bitten, die Situation zu prüfen und die Markierungen wieder anzubringen.

Zudem gab er bekannt, dass die Löcher im Parkplatz an der Rosenmühle wieder mit Schotter verfüllt werden.

Den Bürgern brannte vor allem das Thema Verkehr unter den Nägeln. So wurde beispielsweise das Anlegen eines „Schutzstreifens“ für Radfahrer entlang der Landesstraße L 2310 sowie verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an der Wildbachstraße, gefordert. Henning sagte zu, dies zumindest zu prüfen. Döhner versprach, die detaillierten Ergebnisse der Bürgerbefragung für Boxtal bei der Verwaltung anzufordern.

