Sternsinger sammelten Spenden für Kinder in Peru

Freudenberg.Ein Großaufgebot an Sternsingern bereicherte den Gottesdienst in der St.- Laurentius-Kirche in Freudenberg. 30 Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren wurden von Pfarrer Baumann gesegnet und als Sternsinger ausgesandt. Diese zogen in Freudenberg und Kirschfurt von Tür zu Tür, überbrachten gute Wünsche und sammelten Spenden in Höhe von 5700 Euro für weltweite Projekte. Im Fokus der diesjährigen Aktion stand das Projekt „Yancana Huasy“ zu Gunsten von peruanischen Kindern mit Behinderung. Bild: Kirchengemeinde

