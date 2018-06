Stimmung auf dem Platz und im Sportheim

Anzeige

Großer Beifall

Der Sonntag startete noch vor dem Mittagessen mit einigen Spielen der Kleinsten, den Bambini. Aber auch die Kleinsten zeigten Ehrgeiz und gaben alles um ihre Spiele zugewinnen, unter großem Beifall der anwesenden Eltern und den anderen Zuschauern.

Fast zeitgleich mit den Spielen der Bambini wurde im Sportheim ein Frühschoppen mit anschließendem Mittagessen angeboten, welches zahlreich in Anspruch genommen wurde.

Nach dieser Stärkung stieg das Gaudi-Elfmeterschießen. Auch hier waren wieder mehrere bunt zusammengewürfelte Teams am Start. Wie im „echten“ Elfmeterschießen war es immens spannend und so manche „Fahrkarte“ wurde geschossen, was aber der hervorragenden Stimmung unter den Akteuren und den Zuschauern keinen Abbruch tat, ganz im Gegenteil. Zum Abschluss des Sportwochenendes am Sonntagnachmittag wurde im Sportheim noch die Liveübertragung des ersten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft angesehen. fc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.06.2018