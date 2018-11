Tag der offenen Tür begeisterte

Rauenberg.Aus einer alten Hofreite in der Raubachstraße in Rauenberg entstand dank großen Engagements der innovative „Heimarthof“, der am Wochenende seine Eröffnung feierte. Beim Rundgag durch die Räumlichkeiten zeigten sich die zahlreichen Besucher aus Rauenberg und Umgebung beeindruckt.

Im „Kuhstall“ im Erdgeschoss befindet sich ein Hofladen, der zahlreiche regionale Produkte bietet.

Im ersten Obergeschoss bietet das alte „Kornlager“ einen großen Raum. Dieser kann sowohl für Seminare als auch für private Feierlichkeiten gemietet werden. Ausgestattet ist er unter anderem mit einer digitalen Tafel, auf der am Wochenende Bilder aus der Bauphase gezeigt wurden. Neben dem Raum befindet sich eine Teeküche mit Sitzecke. Ein besonderes Detail darin ist die Musikbox aus den 1960er Jahren.

Im zweiten Obergeschoss, dem Spitzboden, hat Waltraud Wagner ihre Praxis für Hypnose und Coaching eingerichtet. Hier prägen Details wie die umweltfreundliche Liege aus stabiler Wellpappe, die auch schwerere Männer tragen kann, den Raum. In den „Stallungen“ im Untergeschoss entstanden Toiletten.

Bis kurz vor der Eröffnung hatte das Team des „Heimarthofs“ gewerkelt. „Der Stress ist jetzt abgefallen, wir sind glücklich, dass alles gelang“, stellte Holger Weis am Samstagvormittag im Gespräch mit den FN fest. Seine Frau Madlen bediente die vielen Kunden, die den Hofladen von Anfang an nutzten. „Das ist eine neue Erfahrung für mich“, sagte sie. Sie sei glücklich, dass es jetzt losgeht.

Beide waren der Stadtverwaltung Freudenberg für die Unterstützung des Projekts dankbar. Für den Eröffnungssonntag hatte man sogar eine Sonderverkaufsgenehmigung erhalten. Im Laufe des Wochenendes stellten mehrere Seminarpartner ihre Angebote vor.

So konnte man in der Teeküche die Klangschalentherapie von Anne Krichbaum ausprobieren und sich dabei entspannen. Klaus Jirka zeigte das Laufen über Glasscherben. Bei Naturcoach Carsten Gans konnten die Gäste das Bogenschießen ausprobieren. Am Sonntagvormittag sorgte „Burning up“ aus Miltenberg für musikalische Unterhaltung.

Einige Arbeiten hat sich das Team vom „HeimArtHof“ noch vorgenommen. So soll unter anderem die alte Scheune auf dem Grundstück neu eingedeckt und ihre Fassade gestrichen werden. Sie soll im Sommer Platz für Feiern bieten.

Angebot gut angenommen

Alle Besucher des Eröffnungstages wünschten dem Team, dass ihr Hof ein Erfolg wird. Vom Ambiente und dem Angebot waren sie begeistert. „Es ist klasse hier“, freute sich Gemeinderätin Ellen Schnellbach schon kurz nach Betreten des Gebäudes. Man sehe, wie viel Energie und Herzblut investiert wurde. Der „Heimarthof“ sei eine tolle Bereicherung für Rauenberg und ganz Freudenberg. Peter und Gertraud Bach aus Freudenberg lobten den Mut der Betreiber. „Es lohnt sich auch, von Freudenberg hierher zu fahren“, stellten sie beim Rundgang durch den Hofladen fest.

Der Rauenberger Albert Ulrich kennt die Geschichte des Geländes gut. „Allen Respekt, was hier auch baulich geleistet wurde“, betonte er. „Ich finde das Angebot interessant und gut. Es ist eine Bereicherung fürs Dorf.“ Die Möglichkeit Räume für Privatfeiern zu mieten kam ebenso gut an. Lob hatten die Rauenberger außerdem für den Hofladen.

Nun habe man endlich eine Möglichkeit im Dorf einzukaufen und bekomme Backwaren, Wurst und vieles mehr. Der Hofladen im „ Heimarthof“ hat Dienstags von 8.30 bis 11.30 Uhr und Samstags von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018