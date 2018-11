„Trockenen Fußes“ weihnachtliche Stimmung erleben

Freudenberg.Ein Besuch in Freudenberg lohnt sich – besonders zur Weihnachtszeit. Am 15. und 16. Dezember öffnet der Freudenberger Weihnachtsmarkt seine Tore und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn „trockenen Fußes“ erlebt man weihnachtliche Stimmung in einem der größten Gewölbekeller der Region und in einem der benachbarten Felsenkeller.

Es ist eine schöne Gelegenheit, vorweihnachtliche Stimmung in und um das barocke Amtshaus zu genießen, denn hier präsentieren Hobbykünstler und regionale Anbieter ihre meist liebevoll handgefertigten Produkte.

Der Freudenberger Weihnachtsmarkt begeistert durch den Charme des Selbstgemachten und inspiriert dazu, Freunde und Familie mit einem handgearbeiteten Produkt zu beschenken. Gestricktes, Genähtes, Gebackenes, Gefilztes, Geschriebenes – eine qualitätsvolle Auswahl an Geschenken für jeden Geldbeutel. Gerne lässt man sich bei Selbstgebackenem verwöhnen und lauscht den weihnachtlichen Klängen eines abwechslungsreichen musikalischen Rahmenprogrammes.

Der Nikolaus erwartet die kleinen Besucher und in der „Weihnachtswerkstatt“ dürfen die Kinder nach Herzens Lust basteln. Neu in diesem Jahr: Am Samstag von 20 bis 22 Uhr können sich die Besucher dann vom Weihnachtsbummel bei „famos –unplugged finest music“ im Amtshaushof entspannen. pm

