Turnier mit langer Tradition

Neunkirchen.Es ist ein Turnier mit einer langen Tradition: Am Samstag lud der Musikverein Bavaria Neunkirchen alle Freunde des Schafkopfspiels zum jährlichen Preisschafkopf-Turnier in das Gemeinschaftshaus ein. Der Vorsitzende Edwin Schell würdigte die Firmen, die das Turnier mit gespendeten Geld- und Sachpreisen unterstützten. 104 Gäste spielten in guter Stimmung in drei Runden je zwanzig Spiele. Die Teilnehmer waren mit großer Leidenschaft dabei. Der erste Preis ging an Leonhard Jopp aus Großheubach. Den zweiten und dritten Platz holten Arthur Sauer aus Ebenheid und Reinhold Zeller aus Richelbach. Der Musikverein lädt die Schafkopffreunde 2019 am ersten Samstag nach Fasching wieder zum Turnier ein. mv