Unternehmen erfolgreich mitgestaltet

Insgesamt 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrte die Firma Rauch Möbelwerke für lange Betriebstreue.

Freudenberg.

Betriebsjubilare geehrt Die Rauch Möbelwerke ehrten zahlreiche Firmenjubilare. Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Alfred Bauer, Werner Beck, Josef Breunig, Alfred Dosch, Georg Fries, Andrea Gerdenitsch, Jürgen Grimm, Udo Hildenbrand, Thomas Hirsch, Hermine Hofmann, Richard Horn, Jürgen Karch, Reiner Kohlmann, Ottmar Löhr, Werner Mai, Martin Müssig, Wilko Rösner, Alfred Schork, Herbert Speth, Norbert Tabery und Siegfried Weimer ausgezeichnet. Hinzu kommt Romuald Schulz von den Möbelwerken Bürgstadt. Für 25 Jahre Treue zur Firma Rauch wurden geehrt: Michaela Eilbacher, Heinrich Heise, Michael Karch, Susanne Kraus, Thomas Ort, Silvia Weis und Marliese Winkler. Zudem wurden 29 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. bdg

„In der heutigen Zeit das 40. Berufsjubiläum feiern zu können, ist wahrlich etwas Besonderes“, betonte Michael Stiehl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rauch Möbelwerke. Heute werde es immer üblicher, nach einigen Jahren den Arbeitgeber zu wechseln. Anerkennung zollte er auch denen, die seit einem Viertel Jahrhundert dabei sind. „Ich freue mich mit ihnen.“