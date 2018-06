Verein tut etwas für Ort und seine Mitglieder

Anzeige

Des Weiteren unternahmen Anfang Juni die beiden Kulturvereine Wessental und Rauenberg einen Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg. Beide feierten im letzten Jahr ihr 40-Jähriges und nahmen dies zum Anlass, zusammen einen schönen Tag zu verbringen. Nach einem Sektfrühstück ging zum LGS-Gelände, bei dem jeder seinen Tag selbst gestalten konnte. So konnte man die Aussicht zur Festung genießen, sich am Wasser abkühlen, die Beete bestaunen oder an den Ständen stöbern. Eine neue Wandertafel für den Ortsmittelpunkt hat der Kulturverein zusammen mit dem „GEONaturpark Bergstraße-Odenwald“ gestaltet. Diese wird ein Geschenk an Rauenberg anlässlich des letztjährigen Jubiläums. Nach vielen Vorarbeiten und Feinabstimmungen liegt die Fertigstellung in den letzten Zügen und soll alsbald abgeschlossen werden. Im Herbst soll die Tafel mit einem kleinen Fest an die Bevölkerung, aber vor allem an die Wanderer übergeben werden. huk

