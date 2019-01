Freudenberg.Die Ewige Anbetung, die in diesem Jahr in einer anderen Weise gestaltet wird, findet am Samstag, 19. Januar, in der Kirche St. Laurentius statt.

Beginn ist um 16 Uhr mit der Betstunde der Frauengemeinschaft und anschließend stille Anbetung. Ab 17.45 Uhr beginnt die Abendanbetung mit den Erstkommunikanten.

Dann wird zirka alle 20 Minuten ein Gebetsimpuls in einem bestimmten Anliegen gegeben, mit Dank und Bitte, mit entsprechenden Liedern, Texten und Zeiten für das persönliche Gebet: 18.20 Uhr „Frieden hinterlasse ich euch“ - Gebet um Frieden und Gerechtigkeit.

18.40 Uhr „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ - Gebet um Schutz und Segen für unsere Kinder und unserer Familien. 19 Uhr „Selig die Trauernden“ - Gebet um Kraft und Trost mit und für die Trauernden.

19.20 Uhr „Ruht euch ein wenig aus“- Verweilen bei Musik und Liedern. 19.40 Uhr „Hier bin ich, Herr, was willst du dass ich tue?“ - wir vertrauen unseren Lebensweg Gott an. 20 Uhr „Komm, Herr, segne uns“, Gebet um den Segen für unsere Familien, unsere Gemeinde und alle Menschen die uns am Herzen liegen mit feierlichem Schlusssegen.

Die einzelnen Gebetszeiten können sich verschieben, die angegebene Uhrzeit ist eine Orientierung. Jeder kann kommen und gehen, wann er will. Alle sind willkommen.

