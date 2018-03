Viel Armut –viel Hoffnung

Anzeige

In einem Film erfuhren die Gäste etwas über das Leben auf dem Land. Muvunyi erläutere die Volksschule sei kostenlos, es gebe aber auch teure und bessere Privatschulen. Problem sei, dass Kinder oftmals die Schulausbildung früh beenden müssten, da die Familie ihre Arbeitskraft benötigt. Die Infrastruktur sei auch im ländlichen Bereich gut. So habe sich das Telefon- und Internetnetz in den letzten zehn Jahren stark verbessert. Wichtiges Informationsmedium ist zudem das Radio.

In einem weiteren Film wurden der Anbau und die Verarbeitung des Burundi-Partnerschaftskaffees vorgestellt. Er wird von Kleinbauern der Kaffeegenossenschaft „Mboneramiryango“ auf rund 1400 Höhenmetern angebaut. Die Vermarktung erfolgt auf Basis des Fairen Handels durch den burundischen Kaffeegenossenschaftsveband „Cococa“ und der dwp eG Fairhandelsgenossenschaft in Deutschland. „Es gibt sehr viel Armut in dem Land, aber auch sehr viel Hoffnung“, fasste Muvunyi die aktuelle Situation in Burundi abschließend zusammen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018